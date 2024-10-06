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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Van Bronckhorst kararını verdi! Beşiktaş'ın muhtemel 11'i... - Beşiktaş Haberleri

        Van Bronckhorst kararını verdi! Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

        Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Beşiktaş, 8. hafta maçında bu akşam Gaziantep FK'ya konuk olacak. Son olarak hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenilen siyah-beyazlılar, ligde kazanarak hem moral bulmak hem de zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve diğer tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.10.2024 - 10:45 Güncelleme: 06.10.2024 - 10:45
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        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam Gaziantep FK'nın konuğu olacak.

        2

        Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

        3

        Hafta içinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep deplasmanında namağlup ünvanını korumaya çalışacak.

        4

        Ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan siyah-beyazlı takım, 16 puan topladı.

        5

        Süper Lig'de oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 4 kez de yenilen Gaziantep FK ise hanesine 4 puan yazdırabildi.

        6

        TEK PUAN KAYBI DEPLASMANDA

        Sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Beşiktaş, ligdeki tek puan kaybını deplasmanda yaşadı.

        Siyah-beyazlı takım, ligde Samsunspor ve Kayserispor deplasmanlarından galibiyetle dönerken, Trabzonspor'a konuk olduğu maçta ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

        7

        MASUAKU'NUN CEZASI BİTTİ

        Beşiktaş'ta kart cezası nedeniyle Kayserispor'la oynanan maçta görev yapamayan Arthur Masuaku, Gaziantep deplasmanında kadrodaki yerini alacak.

        8

        Sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt maçında kaleyi Ersin Destanoğlu'na bırakan Mert Günok, bu maçla birlikte formasına kavuşacak.

        9

        NECİP, AL MUSRATI VE ERSİN YOK

        Sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Necip Uysal, Al Musrati ve Ersin Destanoğlu ise müsabakada forma giyemeyecek.

        10

        İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

        11

        Mert

        12

        Svensson

        13

        Gabriel Paulista

        14

        Uduokhai

        15

        Masuaku

        16

        Ndour

        17

        Gedson

        18

        Rashica

        19

        Rafa Silva

        20

        Semih

        21

        Immobile

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