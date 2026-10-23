Hatay'da anne ile 4 yaşındaki kızına otomobil çarptı: Anne öldü kızı ağır yaralandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 4 yaşındaki kızına otomobil çarptı. Kazada 36 yaşındaki Ayşe Yetek hayatını kaybederken, kızı Meryem Azra Yetek ağır yaralandı. Küçük çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, çevredekilerin tepkisi üzerine aracını bırakarak kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

ANNE VE KIZINA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza, saat 19.00 sıralarında Reyhanlı-Antakya kara yolu Konuk Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi mevkisinde meydana geldi.

A.Y. (21) yönetimindeki 31 AVC 124 plakalı otomobil, Antakya yönünde ilerlediği sırada bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Yetek ile 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek'e çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve kızı ağır yaralanırken, sürücü A.Y. çevredekilerin tepki göstermesi üzerine otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Antakya'daki hastanelere kaldırıldı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, KIZININ DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan Ayşe Yetek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki Meryem Azra Yetek'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Kazanın ardından otomobilini bırakarak olay yerinden kaçan sürücü A.Y.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.