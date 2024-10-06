Makamında silahlı saldırıya uğradı!
Balıkesir Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun makamında uğradığını silahlı saldırının ardından hayatını kaybettiği bildirildi
Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Marmara Adası'ndaki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen silah seslerini duyanlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu'nu makam odasında hareketsiz buldu. Tabancayla vurulan Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
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Kaymakam Elif Çelik, olay yerine gelerek incelemede bulundu.