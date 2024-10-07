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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: 3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu | Son dakika haberleri

        3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, suyu çekilen gölette oynayan 3 çocuk, bir anda bataklığa saplandı. Çocuklar çevredekiler tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:37 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:47
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        3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!
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        Bursa'da olay, dün İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Yaşlarının 7 ile 10 arasında değişen 3 çocuk, suyu çekilen gölette oynarken bataklığa saplandı.

        BAĞIRIP YARDIM İSTEDİLER

        DHA'da yer alan habere göre göletten çıkamayan çocuklar bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine mahalleli yardıma koştu.

        İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURULDU

        Çocuklar, insan zinciri oluşturularak, tek tek göletten çıkarıldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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