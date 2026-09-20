Oyuncu Melisa Döngel ve rapçi Murda ilk kez birlikte görüntülendi
Yeni bir ilişkiye başladıkları öğrenilen Melisa Döngel ve Murda, oyuncunun doğum günü kutlamasında birlikteydi
Giriş: 20 Eylül 2026 - 10:14 Güncelleme:
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, oyuncu Melisa Döngel, adının aşk dedikodularına karıştığı rapçi Murda ile önce gece Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken ilk kez görüntülendi.
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İlişkilerine birkaç gün önce başlayan sevgililer, güzel oyuncunun 27'nci yaş gününü birlikte kutladı.
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Mekandan ilk çıkan Melisa Döngel oldu.