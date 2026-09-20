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        Haberler Magazin Oyuncu Melisa Döngel ve rapçi Murda ilk kez birlikte görüntülendi

        Oyuncu Melisa Döngel ve rapçi Murda ilk kez birlikte görüntülendi

        Yeni bir ilişkiye başladıkları öğrenilen Melisa Döngel ve Murda, oyuncunun doğum günü kutlamasında birlikteydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 10:14 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, oyuncu Melisa Döngel, adının aşk dedikodularına karıştığı rapçi Murda ile önce gece Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken ilk kez görüntülendi.

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        İlişkilerine birkaç gün önce başlayan sevgililer, güzel oyuncunun 27'nci yaş gününü birlikte kutladı.

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        Mekandan ilk çıkan Melisa Döngel oldu.

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        Döngel, “Arkadaşlarımla çok güzel bir akşam geçirdim. Güzel dilekler diledim” dedi.

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        Aşk sorularını yanıtsız bırakan oyuncu, aracına geçti.

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        Döngel'den birkaç dakika sonra mekandan çıkan Murda ise aşk sorularını yanıtsız bırakarak sevgilisinin aracıyla mekandan ayrıldı.

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        #Melisa Döngel
        #Murda
        #aşk
        #ilişki
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