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        Haberler Gündem Politika Adalet Bakanı Akın Gürlek: İki cinayet dosyası daha aydınlatıldı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek: İki cinayet dosyası daha aydınlatıldı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında iki cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. İstanbul Gaziosmanpaşa'daki 2018 tarihli cinayette yeni bir şüpheli tespit edilerek tutuklanırken, Osmaniye Düziçi'nde kayıp olarak aranan Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı ve olayla ilgili annesi ile babası dahil 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 10:52 Güncelleme:
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        Adalet Bakanı Akın Gürlek: İki cinayet dosyası daha aydınlatıldı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlığın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla iki cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını duyurdu.

        Bakan Gürlek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, bakanlığın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiçbir suçun cezasız ve hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmaların kararlılıkla yürütüldüğünü ve bu kapsamda iki cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını aktaran Gürlek, sözlerine şöyle devam etti:

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        "İstanbul Gaziosmanpaşa’da 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamid Terkin’in öldürülmesine ilişkin dosyada; HTS ve baz kayıtları, görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ile tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda olayın beşinci şüphelisi tespit edildi.

        Yakalanan şüpheli, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ise Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar’ın dosyası, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden kapsamlı şekilde ele alındı.

        Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar’ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğunun belirlenmesinin ardından çalışmalar derinleştirildi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

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        Şüpheli ile birlikte anne ve babası gözaltına alındı. Bu iki dosyanın aydınlatılmasında özveriyle çalışan Gaziosmanpaşa ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; İstanbul ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlüklerimize, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğümüze ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."

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        #Adalet Bakanı Akın Gürlek
        #Abdülhamid Terkin
        #Ayşegül Yaşar
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