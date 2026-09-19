Trabzonspor'da Salah resitali: Hat-trick yaptı, Galatasaray'ı yıktı!
Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, Galatasaray maçında 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Salah, 2000/01'den bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.
Trabzonspor'un yıldız ismi Muhammed Salah, Galatasaray ile oynanan maça damga vurdu.
Mısırlı yıldız, Galatasaray karşısında 4, 44 ve 80. dakikalarda ağları havalandırdı.
Salah, gollerinin yanı sıra Galatasaray maçında Noah Saviolo'nun attığı golde de asisti yaptı. Salah, 2020 yılından bu yana ilk kez hat-trick yaptı.
TARİHE GEÇTİ
Salah, 2000/01'den bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.
İKİ FARKLI TAKIMLA GOL
Salah, 2026 yılı içinde 2 farklı formayla Galatasaray'a gol attı.
19.09.2026 Trabzonspor
18.03.2026 Liverpool
GOL SAYISINI 7'YE YÜKSELTTİ
Ligin ilk 5 haftasında 4 golü bulunan Mısırlı yıldız, Galatasaray maçında fileleri 3 kez havalandırarak gol sayısını 7'ye yükseltti.
Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasıyla sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırarak takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.
Karadeniz ekibinin daha sonra Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmada da 1 gol atan başarılı oyuncu, dördüncü haftada 5-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında kaydettiği penaltı golüyle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.
Salah, Galatasaray maçında attığı 3 gol ile gol sayısını 7'ye çıkardı.