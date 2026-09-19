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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Salah resitali: Hat-trick yaptı, Galatasaray'ı yıktı!

        Trabzonspor'da Salah resitali: Hat-trick yaptı, Galatasaray'ı yıktı!

        Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, Galatasaray maçında 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Salah, 2000/01'den bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 22:25 Güncelleme:
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        Trabzonspor'un yıldız ismi Muhammed Salah, Galatasaray ile oynanan maça damga vurdu.

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        Mısırlı yıldız, Galatasaray karşısında 4, 44 ve 80. dakikalarda ağları havalandırdı.

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        Salah, gollerinin yanı sıra Galatasaray maçında Noah Saviolo'nun attığı golde de asisti yaptı. Salah, 2020 yılından bu yana ilk kez hat-trick yaptı.

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        TARİHE GEÇTİ

        Salah, 2000/01'den bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.

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        İKİ FARKLI TAKIMLA GOL

        Salah, 2026 yılı içinde 2 farklı formayla Galatasaray'a gol attı.

        19.09.2026 Trabzonspor

        18.03.2026 Liverpool

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        GOL SAYISINI 7'YE YÜKSELTTİ

        Ligin ilk 5 haftasında 4 golü bulunan Mısırlı yıldız, Galatasaray maçında fileleri 3 kez havalandırarak gol sayısını 7'ye yükseltti.

        Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasıyla sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırarak takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

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        Karadeniz ekibinin daha sonra Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmada da 1 gol atan başarılı oyuncu, dördüncü haftada 5-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında kaydettiği penaltı golüyle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

        Salah, Galatasaray maçında attığı 3 gol ile gol sayısını 7'ye çıkardı.

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        #trabzonspor
        #Salah
        #Muhammed Salah
        #galatasaray
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