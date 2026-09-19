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        Haberler Gündem Bodrum’da vicdanları yaralayan görüntü: Köpekleri ezip gitti

        Bodrum’da vicdanları yaralayan görüntü: Köpekleri ezip gitti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sürücünün, aracıyla yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçip durmadan bölgeden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 21:28 Güncelleme:
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        Köpekleri ezip yoluna devam etti

        Muğla'nın ilçesi Bodrum'un Dirmil Mahallesi’nde 14 Eylül’de meydana gelen olayda, sokakta seyir halinde olan bir otomobil, yol üzerinde bulunan iki köpeğin üzerinden geçti.

        SÜRÜCÜ YOLUNA DEVAM ETTİ

        Görüntülerde aracın köpeklerin üzerinden geçtikten sonra durmadan ilerlediği görüldü. Yaralanan köpekler ise olayın ardından bölgeden uzaklaştı.

        Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerine mahalle sakinleri harekete geçti.

        MAHALLE SAKİNLERİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

        Olayın ardından 4 gündür köpeklerden haber alamadıklarını belirten mahalle sakinleri, hayvanların durumundan endişe ederek polis merkezine gidip şikâyetçi oldu.

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        İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek aracın sürücüsünü tespit etti.

        Ekiplerin, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

        FOTOLAR: DHA

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        #BODRUM
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