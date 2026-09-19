Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü

        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü

        Doğu Karadeniz'de sağanak Rize'nin sahil kesimlerindeki ilçelerinde sel, taşkın ve heyelanlara neden oldu. Metrekareye 100 kilogramı aşkın yağışın düşmesiyle İyidere ilçesinde menfezler tıkanınca, cadde ve yollar göle döndü, araçlar su içinde kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 10:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize'de yağmur sele döndü

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ‘sarı kodlu’ kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısının bulunduğu Doğu Karadeniz’de dün etkili olup gece boyu süren yağışlar, Trabzon ve Rize’de hayatı olumsuz etkiledi.

        CADDELER GÖLE DÖNDÜ

        Şiddetli yağış Rize’nin sahil kesimindeki ilçelerinde etkili oldu. Metrekareye 100 kilogramı aşkın yağışın düşmesiyle İyidere ilçesinde menfezler tıkanınca, cadde ve yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü.

        SAHİL YOLUNU SU BASTI

        Sağanak nedeniyle ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu da nasibini aldı. Su birikintileri oluşan kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        REKLAM

        DERELERDE TAŞKIN OLDU

        İyidere ve Pazar ilçe merkezlerinde debisi ve su seviyesi artan derelerde taşkınlar meydana geldi. Park halindeki pek çok araç su içinde kalırken, bazı ev ile iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

        ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

        Kentin yükseklerinde çay tarımı yapılan arazilere yakın bölgelerde de irili ufaklı heyelanlar meydana geldi.

        Selin verdiği hasar havadan görüntülenirken, alt ve üst yapıda hasara yol açan selin ardından, belediye, özel idare, DSİ ile Karayolları ekipleri, iş makineleri destekli temizlik ve su tahliye çalışması başlattı.

        İç kesimlerde sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak var!
        İç kesimlerde sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak var! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #rize
        #iyidere
        #pazar
        #Sel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kozinoğlu soruşturmasında eski 2 savcı tutuklandı
        Kozinoğlu soruşturmasında eski 2 savcı tutuklandı
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Süper Lig'de dev randevu!
        Süper Lig'de dev randevu!
        50 santimlik iple boğmuş... Pantolon giyme cinayeti!
        50 santimlik iple boğmuş... Pantolon giyme cinayeti!
        Çocuğa sigorta emeklilikte avantaj mı?
        Çocuğa sigorta emeklilikte avantaj mı?
        ABD'de felçli hastaların iletişim kurmasını sağlayan yeni bir sistem geliştirildi
        ABD'de felçli hastaların iletişim kurmasını sağlayan yeni bir sistem geliştirildi
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!
        Trump: Danimarka ile anlaştık
        Trump: Danimarka ile anlaştık
        İç kesimlerde sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak var!
        İç kesimlerde sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak var!
        Nuh'un Gemisi araştırmasında dikkat çeken keşif
        Nuh'un Gemisi araştırmasında dikkat çeken keşif
        Ablası, otizmli kardeşini 4. kattan atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Ablası, otizmli kardeşini 4. kattan atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist açıldı
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist açıldı
        "Dayım bir kol saati bile bırakmamış"
        "Dayım bir kol saati bile bırakmamış"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Menajeriyle evlendi
        Menajeriyle evlendi
        Bozayıya kedi muamelesi! Elleriyle pide verdi...
        Bozayıya kedi muamelesi! Elleriyle pide verdi...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        6 ayda zirveden hızla çakılanlar
        6 ayda zirveden hızla çakılanlar