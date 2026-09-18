Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu eserlerde emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, firmalarımıza, işçilerimize, mimar ve mühendislerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeden 1.5 milyar insan sadece 4 saat uçuşla kolayca ülkemize gelebiliyor. Kara, deniz ve demir yolları da dikkate alındığında Türkiye'nin bağlantı altyapısı çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. 86 milyonun daha iyi yaşaması için dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Bizim bu millete ödememiz gereken borcumuz var. Bizim içinde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı yapmak gibi büyük bir idealimiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Şimdi yeni hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. Dünyanın gözbebeği İstanbulumuzu ve ülkemizi ihya edecek yatırımları yapmayı sürdürüyoruz.

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Sadece İstanbul'da 604,4 milyarı havalimanı olmak üzere güncel fiyatlarla 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri yaptık. Dış hat nokta sayımızı 50 ülkede 60 noktadan 133 ülkeden 356 noktaya taşıdık. Yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane ile havalimanı sayımızı 60'a çıkaracağız. Deniz üzerindeki 3. havalimanımızı da Trabzon'da inşa edeceğiz. Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik. 2002'de iç ve dış hatlarda 34,5 milyon olan yolcu sayımız 247 milyonu geride bıraktı. Bu performansla Avrupa'da 3, dünyada 7. olduk. 2026'da yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse 2 katına ulaştı. Haziran ayında Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunda toplam 69 km olan Gayrettepe-Halkalı metro projesini başarıyla tamamladık. Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattını vatandaşlarımıza sunduk. Ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştırdık.

Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri bunun önünü kesmeye çalışıyordu. Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler, yeni havalimanına ne gerek var dediler, burası rüzgarı buraya uçaklar inemez dediler, burası bataklık buradan uçaklar kalkamaz dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle havalimanını hedef aldılar. Yapıcı eleştiriler yerine sürekli yıkmanın, tahrip etmenin, yavaşlatmanın peşinde oldular. Sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiç vizyon olmadığı ortaya çıktı. Havaalanı rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. Havalimanımız 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa'da 2, dünyada 8. sıraya yerleşti. Sayısız kez yılın en iyi havalimanı, dünyanın en aile dostu havalimanı ödüllerine layık görüldü. Geçtiğimiz temmuz 8,15 milyon yolcu sayısına ulaşarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Günlük yolcu rekoru kırıldı. 30 Ağustos'ta uçuş rekorunu yeniledik. Böylece İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa'da tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. 3'lü bağımsız pist operasyonuyla iniş kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi. Yalnızca yolcu değil, kargo ve yük taşımada da başarılara ulaştık. Havalimanımız İstanbul'a yapılmış en vizyoner yatırımlardan biridir. Şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıktık. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyasetçilik de tamamen kapanmıştır. Artık Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacaktır.

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Büyüme hedefimiz doğrultusunda İstanbul Havalimanı'nda yatırımlarımıza devam ediyoruz. 3 ana ve 2 yedek olmak üzere 5 pistten hizmet veren, doğu-batı yönlü ilk beton pistini milletimizin hizmetine sunuyoruz. 890 milyon euro yatırım bedeline sahip 4. ana pistle buradaki toplam pist sayımızı 6'ya yükseltiyoruz. Hangara yakınlığı sayesinde genel havacılık operasyonlarını hızlandıracak. Taksi ve havada bekleme sürelerini kısaltacak. Yakıt, zaman, emisyon tasarrufu sağlayacak. Bir kez daha şehrimiz, ülkemiz, milletimiz adına hayırlı uğurlu olsun diyorum. İstanbul Havalimanı bir ulaşım noktasından öte dev bir saha içi ekonomidir. Burada 202 bin insanımız çalışıyor, 1100'ün üzerinde işletme bulunuyor. Ekonomiye katkı milli gelirimizin yaklaşık yüzde 2,2'sine 24,2 milyar dolara tekabül ediyor. 2030'da havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin kişilik istihdama ve 44 milyar dolarlık gelire ulaşmayı hedefliyoruz. Çevremizdeki savaşların son bulmasıyla havalimanımızın yıldızı daha da parlayacaktır. Vizyon projemizi eleştirenler isim tartışmalarıyla günlerini israf etmeye devam etsin, bizim yapacak çok işimiz var. Burunların ucunu dahi göremeyenlere karşı bizim büyük hedeflerimiz var. Ülkemiz için kurduğumuz büyük hayallerin peşinde koşmakta kararlıyız.