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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'yı yalnız bırakmadı

        İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'yı yalnız bırakmadı

        İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızları Elif Ada ile birlikte okul çıkışı görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        İbrahim Tatlıses, 2011 - 2013 arasında Ayşegül Yıldız ile evlilik yaşamış ve bu beraberliğinden de Elif Ada adında bir kızı dünyaya gelmişti.

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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tatlıses, 9'uncu sınıf öğrencisi olan kızını okulun ilk gününde yalnız bırakmadı ve İzmir’den yola çıkarak İstanbul’a geldi.

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        Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada ile ailece vakit geçirdi.

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        Kızının elini bir an olsun bırakmayan Tatlıses, Elif Ada ile yakından ilgilendi.

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        Tatlıses, daha sonra yeniden İzmir’in yolunu tuttu.

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        İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl da okulun ilk gününde kızını yalnız bırakmamıştı.

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        #İbrahim Tatlıses
        #Elif Ada
        #ayşegül yıldız
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