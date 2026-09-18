İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'yı yalnız bırakmadı
İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızları Elif Ada ile birlikte okul çıkışı görüntülendi
Giriş: 18 Eylül 2026 - 09:51 Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses, 2011 - 2013 arasında Ayşegül Yıldız ile evlilik yaşamış ve bu beraberliğinden de Elif Ada adında bir kızı dünyaya gelmişti.
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tatlıses, 9'uncu sınıf öğrencisi olan kızını okulun ilk gününde yalnız bırakmadı ve İzmir’den yola çıkarak İstanbul’a geldi.
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Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada ile ailece vakit geçirdi.