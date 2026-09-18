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        Haberler Keşfet Ödül çıkmazı

        Ödül çıkmazı

        Adana Altın Koza Film Festivali ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller kazanan filmlerin genel izleyiciden giderek kopması ortaya vahim bir tablo koyuyor. Geçtiğimiz yıl ödüllere lâyık görülen filmlerden 5'inin izleyicilerle buluşamaması, gösterime girenlerin ise düşük izleyici sayısı, festivallerin sektörel ve ticari krizini gözler önüne seriyor

        Giriş: 18 Eylül 2026 - 07:47 Güncelleme:
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        15'inden 5'ini izleyen olmadı

        Film festivallerinin zamanı yaklaştı.

        Adana Altın Koza Film Festivali, 26 Eylül-4 Ekim, Antalya Altın Portakal Film Festivali ise 24-31 Ekim arasında düzenlenecek.

        Peki bir heyecan var mı?

        Mutlaka Antalyalılar'da, Adanalılar'da, oyunculardan yönetmenlere, senaristlerden kurguculara kadar filmleri yarışacak olan sinemacılarda ve jüri üyelerinde heyecan vardır.

        Bunun dışında ne yazık ki her iki festival de ne izleyicilerde ne de sinema sektöründe topyekûn bir şekilde heyecan oluşturuyor.

        2025'te düzenlenen 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül gecesi finali

        Bunun nedeni her iki festivalin de genel film izleyicisinden uzaklaşması oldu.

        Bunun sonucunda da festivallerde ödül kazanan filmler arasında gösterime girmeyenler bile bulunuyor. Gösterime giren filmler ise çok az sayıda izleyiciye hitap ediyor.

        2025'te düzenlenen 32. Adana Altın Koza Film Festivali'nin ödül gecesi finali

        Uzun yıllardır süregelen bu durumu gişe rakamlarıyla analiz ettiğimizde ortaya vahim bir tablo çıkıyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Adana Altın Koza ve Antalya Altın Portakal film festivallerinde ödül kazanan toplam 15 filmden vizyona giren 9'unun toplam izleyici sayısı sadece 49.120'de kalırken; 6 film, dağıtım şirketlerinin "İş yapmaz" öngörüsü nedeniyle vizyona çıkarılmadı.

        * 'Ev'in dijital platformda yayınlamasıyla izleyicilerle buluşan film sayısı 10 oldu...

        ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ (2025)

        BURADAYIM İYİYİM: Gösterime girmedi

        • En İyi Kadın Oyuncu (Bige Önal)

        PERDE: Gösterime girmedi

        • En İyi Senaryo (Özkan Çelik - Cem Zeynel Kılıç)

        • En İyi Kadın Oyuncu (Tülin Özen)

        • Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu (Duygu Karaca)

        • Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu (Bedir Bedir)

        CINEMA JAZIREH: Gösterime girmedi

        • Umut Veren Erkek Oyuncu (Mazlum Sümer)

        EV: Sadece dijital platformda yayınlandı

        • Yılmaz Güney Ödülü

        • Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu (Erhan Örs)

        O DA BİR ŞEY Mİ?: 19.788

        • En İyi Yönetmen (Pelin Esmer)

        • Adana İzleyici Ödülü

        • En İyi Görüntü Yönetmeni (Barbu Balasoiu)

        • En İyi Sanat Yönetmeni (Elif Taşçıoğlu)

        • Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu (Merve Asya Özgür)

        • FİLMYÖN En İyi Yönetmen (Pelin Esmer)

        • SİYAD Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü

        GÜNDÜZ APOLLON GECE ATHENA: 7.328

        • Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü

        • En İyi Müzik (Barış Diri)

        UÇAN KÖFTECİ: 2.298

        • En İyi Erkek Oyuncu (Nazmi Kırık)

        • Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu (Aslı Işık)

        TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 29.414

        Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Buradayım İyiyim' ile 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Bige Önal ile 'Perde' ile aynı dalda ödüllendirilen Tülin Özen'in performanslarını sadece festival gösterimi sırasında birkaç yüz kişi görebildi. Aynı şekilde, Uçan Köfteci ile 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne lâyık görülen Nazmi Kırık da aynı kaderi paylaştı. Elbette filmleri vizyona girmeyen diğer başarılı sinemacıların emekleri de geniş kitlelerin takdirinden mahrum kaldı.

        ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ

        BAĞLAR KÖKLER VE TUTKULAR: Gösterime girmedi

        • Cahide Sonku Ödülü (Nanaz Bahram ve Ezgi Yaren Karademir)

        NOIR: Gösterime Girmedi

        • En İyi Kurgu (Şöhret Tandoğdu - Deniz Çizmeci)

        TAVŞAN İMPARATORLUĞU: 4.051

        • En İyi Film

        • En İyi Yönetmen (Seyfettin Tokmak)

        • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Sermet Yeşil)

        • En İyi Görüntü Yönetmeni (Claudia Becerril Bulos)

        • En İyi Sanat Yönetmeni (Tora Aghabayova)

        • Film Yön En İyi Yönetmen (Seyfettin Tokmak)

        • Sungu Çapan Sinema Yazarları Jüri Özel Ödülü

        SAHİBİNDEN RAHMET: 1.895

        • Behlül Dal En İyi İlk Film (Gözde Yetişkin - Emre Sert)

        ALDIĞIMIZ NEFES: 582

        • Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü

        KANTO: 1.816

        • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Yıldız Kültür)

        PARÇALI YILLAR: 2.612

        • En İyi Erkek Oyuncu (Yetkin Dikinciler)

        ERKEN KIŞ: 8.750

        • En İyi Kadın Oyuncu (Leyla Tanlar)

        TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 19.706

        Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne bakacak olursak 'Bağlar, Kökler ve Tutkular' ile 'Cahide Sonku Ödülü'nü alan Nanaz Bahram ve Ezgi Yaren Karademir'in ödüllük performanslarını görmek sadece festival çerçevesinde kaldı. Aynı şekilde gösterime girmeyen 'Noir' ile 'En İyi Kurgu' dalında ödül alan Şöhret Tandoğdu ile Deniz Çizmeci'nin ödüllük çalışması da geniş kitlelerce görülemedi.

        'Buradayım İyiyim'

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        Her ne kadar ödüllük emekleri sinemalarda hiç görülmese veya çok az kişi tarafından görülüp değerlendirilse de sinemacıların dijital platform şansı bulunuyor. Örneğin sinema salonlarında gösterime giremeyen 'Ev', bir dijital platformda yayınlandı. Yine salonlarda gösterilemeyen 'Buradayım İyiyim' ise bir dijital platformun takvimine eklendi.

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        #Altın Portakal
        #altın koza
        #festival
        #Tavşan İmparatorluğu
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