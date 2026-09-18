Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano fırtınası: 16 yıl sonra bir ilk!
Vincenzo Italiano (6G 1M), Bernd Schuster'in (6G 1B; 2010/11) ardından Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk yedi Avrupa kupası maçında altı galibiyete ulaşan ikinci teknik direktör oldu. Ayrıca Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı.
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano fırtınası esmeye devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, İtalyan teknik adam ile UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Marsilya'yı 4-1'lik skorla mağlup etti.
Vincenzo Italiano (6 galibiyet, 1 mağlubiyet), Bernd Schuster'in (6 galibiyet, 1 beraberlik; 2010/11) ardından Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk yedi Avrupa kupası maçında altı galibiyete ulaşan ikinci teknik direktör oldu.
BEŞİKTAŞ SAHASINDA DURDURULAMIYOR!
Kartal, bu skorla evinde oynadığı müsabakalarda kayıp yaşamadın yoluna devam etmeyi sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı.
Avrupa kupalarında Midtjylland ile Hradec Kralove’yi 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0, son olarak da Marsilya’yı 4-1 yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor’u 1-0, Çorum FK’yi 6-2 ve Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti.
Dolmabahçe’de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 19 gol atarken, kalesinde 3 gole engel olamadı.