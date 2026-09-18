Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano fırtınası: 16 yıl sonra bir ilk!

Avrupa kupalarında Midtjylland ile Hradec Kralove’yi 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0, son olarak da Marsilya’yı 4-1 yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor’u 1-0, Çorum FK’yi 6-2 ve Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti.