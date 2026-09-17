AB Kanada'ya "ortak üyelik" teklif etti, ABD Başkanı Trump 'gülünç' buldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik açıklamaları nedeniyle bir süredir gergin seyreden ilişkiler, Avrupa Birliği'nin (AB) Kanada'nın ilk "ortak üyesi" olmasını önermesinin ardından yeniden gündeme geldi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, AB'nin "ortak üye" olma önerisini memnuniyetle karşıladı. Carney, Avrupa ve Kanada'nın birlikte daha güçlü olduğunu belirterek vatandaşlarının refahını korumak için ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Carney'nin açıklamasından saatler önce ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in önerisini "gülünç" olarak nitelendirmiş ve öneriyi düşmanca bulması halinde Avrupa'ya yönelik ek gümrük vergileri uygulayacağını söylemişti.

REKLAM

Carney, Strazburg’da Avrupa Parlamentosu üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Avrupa ve Kanada ayrı ayrı güçlü. Avrupa ve Kanada birlikte çok daha güçlü" dedi.

SANCHEZ DESTEK OLDU

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ortak üye olma önerisini destekleyen bir paylaşım yaptı. Sanchez, paylaşımında AB bayrağının yanına Kanada bayrağını ekledi.

TRUMP'TAN TEHDİT

Trump, von der Leyen'in Kanada'ya ortak üyelik önerisinin hayata geçirilmesi halinde AB'ye karşı harekete geçebileceği tehdidinde bulundu.

Trump, Kuzey Carolina’daki bir etkinliğe gitmek üzere yoldayken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer bunu yaparlarsa ve bunun en ufak şekilde düşmanca bir eylem olduğunu düşünürsem, Avrupa'ya çok ciddi gümrük vergileri uygularım veya birçok konuda Avrupa'yla ticareti durdururum" dedi. Trump, öneriyi "gülünç" olarak nitelendirdi.

REKLAM

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer iyi niyetliyse sorun yok. Kötü bir niyet varsa Avrupa'ya çok ağır gümrük vergileri uygularız."

Avrupa Komisyonu, henüz ayrıntıları netleştirilmeyen ve hayata geçirilebilmesi için AB üyesi ülkelerin onayını gerektiren von der Leyen’in önerisinin düşmanca bir eylem olmadığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Olof Gill, "Başkanımızın (von der Leyen) dün açıkça belirttiği gibi, Kanada'yla ortaklığımızı güçlendirmeye yönelik öneri başkalarına karşı değil, ortak gücümüz için atılmış bir adımdır" dedi.

CARNEY DAHA GÜÇLÜ İLİŞKİLER İSTİYOR

Carney, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, AB gibi kendisinin de daha güçlü ilişkiler kurulmasını istediğini açıkça ortaya koydu.

REKLAM

Carney, "Biz sadece iyi gün dostu olan müttefikler değiliz. Refahımızın paylaşıldıkça arttığına inanıyoruz" dedi.