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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cansu öğretmen 3 aylık anneydi

        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi

        Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen feci kazada yaralanan 3 kişiden bir olan Müzik öğretmeni Cansu Kocakurt hayatını kaybetti. Cansu öğretmenin 3 ay önce anne olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 09:35 Güncelleme:
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        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi

        Bartın'da edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesine seyir eden H.K. (73) idaresindeki otomobil, Amasra Tüneli çıkışında yoldan çıkarak istinat duvarına çarpıp devrilmiş, feci kazada sürücü H.K., araçta bulunan gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu U.M.K. yaralanmıştı.

        ÜÇ AYLIK ANNE HAYATINI KAYBETTİ

        İHA'daki habere göre ağır yaralanan Cansu Kocakurt, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        MÜZİK ÖĞRETMENİYDİ

        Müzik öğretmeni olan Cansu Kocakurt'un cenazesi, yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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