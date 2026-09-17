Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen feci kazada yaralanan 3 kişiden bir olan Müzik öğretmeni Cansu Kocakurt hayatını kaybetti. Cansu öğretmenin 3 ay önce anne olduğu öğrenildi
Giriş: 17 Eylül 2026 - 09:35 Güncelleme:
Bartın'da edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesine seyir eden H.K. (73) idaresindeki otomobil, Amasra Tüneli çıkışında yoldan çıkarak istinat duvarına çarpıp devrilmiş, feci kazada sürücü H.K., araçta bulunan gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu U.M.K. yaralanmıştı.
ÜÇ AYLIK ANNE HAYATINI KAYBETTİ
İHA'daki habere göre ağır yaralanan Cansu Kocakurt, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
MÜZİK ÖĞRETMENİYDİ
Müzik öğretmeni olan Cansu Kocakurt'un cenazesi, yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.
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