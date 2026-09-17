Bartın'da edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesine seyir eden H.K. (73) idaresindeki otomobil, Amasra Tüneli çıkışında yoldan çıkarak istinat duvarına çarpıp devrilmiş, feci kazada sürücü H.K., araçta bulunan gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu U.M.K. yaralanmıştı.

ÜÇ AYLIK ANNE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'daki habere göre ağır yaralanan Cansu Kocakurt, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MÜZİK ÖĞRETMENİYDİ

Müzik öğretmeni olan Cansu Kocakurt'un cenazesi, yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.