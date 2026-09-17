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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta kaybolan Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı

        Sivas'ta kaybolan Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı

        Sivas Divriği'de 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi ve babası tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 01:24 Güncelleme:
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        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen anne Elif Balıkçı (27), baba Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B. (60), R.B. (45), İ.B, M.D, M.B, çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50) ve Ö.B'nin (19) savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

        ANNE VE BABAYA TUTUKLAMA

        AA'nın haberine göre, mahkemeye sevk edilen zanlılardan Büşra bebeğin annesi ve babası çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

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        AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı.

        ANNE, BEBEĞİN BABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ İDDİA ETMİŞTİ

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmişti.

        Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

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        Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

        *Haberin fotoğrafları DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

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