Finansal İstikrar Komitesi toplanıyor
Finansal İstikrar Komitesinin (FİK) yarın 08.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanarak finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceği bildirildi
Giriş: 16 Eylül 2026 - 21:20 Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, toplantıya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
"FİK, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat 08.00'de toplanacaktır."
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