Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.122,58 %-5,54
        DOLAR 48,6576 %0,07
        EURO 55,8561 %-0,58
        GRAM ALTIN 6.675,26 %-0,58
        BITCOIN 75.783,00 %-0,12
        FAİZ 41,17 %1,88
        GÜMÜŞ GRAM 98,83 %-0,74
        GBP/TRY 65,1679 %-0,64
        EUR/USD 1,1471 %-0,63
        BRENT PETROL 102,52 %-2,35
        ÇEYREK ALTIN 10.913,98 %-0,58
        Haberler Ekonomi Para Finansal İstikrar Komitesi toplanıyor

        Finansal İstikrar Komitesi toplanıyor

        Finansal İstikrar Komitesinin (FİK) yarın 08.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanarak finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 21:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Finansal İstikrar Komitesi toplanıyor

        Hazine ve Maliye Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, toplantıya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

        "FİK, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat 08.00'de toplanacaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Finansal İstikrar Komitesi
        #Bakan Şimşek
        #piyasalar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Finansal İstikrar Komitesi toplanıyor
        Finansal İstikrar Komitesi toplanıyor
        Türkiye'den Mekke'ye İHA'lı saldırıya tepki
        Türkiye'den Mekke'ye İHA'lı saldırıya tepki
        "Türk futbolunun amiri TFF'dir"
        "Türk futbolunun amiri TFF'dir"
        Riskli anahtarı toplatma kararı
        Riskli anahtarı toplatma kararı
        494 sosyal medya hesabına erişim engeli
        494 sosyal medya hesabına erişim engeli
        17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirlediler
        17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirlediler
        Türk Hava Kuvvetlerinde "milli uçak" dönemi
        Türk Hava Kuvvetlerinde "milli uçak" dönemi
        Marsilya maçı öncesi Orkun Kökçü endişesi!
        Marsilya maçı öncesi Orkun Kökçü endişesi!
        Bugün Ne Oldu? 16 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Eylül 2026 haberleri
        Döviz bürosundaki cinayette yeni gelişme
        Döviz bürosundaki cinayette yeni gelişme
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Ferhat Göçer'in gurur günü
        Ferhat Göçer'in gurur günü
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Yapay zekalar yeni bir dil geliştirdi
        Yapay zekalar yeni bir dil geliştirdi
        Fenerbahçe'den Asensio müjdesi!
        Fenerbahçe'den Asensio müjdesi!
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Roger Waters'tan Ed Sheeran'a tepki
        Roger Waters'tan Ed Sheeran'a tepki
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Marsilya 11'i netleşiyor!