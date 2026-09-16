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        Haberler Gündem İstanbul’da müstehcen içerik paylaşan hesaplar için erişim kararı alındı

        İstanbul’da müstehcen içerik paylaşan hesaplar için erişim kararı alındı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 494 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 18:20 Güncelleme:
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        494 sosyal medya hesabına erişim engeli

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında müstehcen içerik paylaştığı tespit edilen 494 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı.

        İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar, uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildi.

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