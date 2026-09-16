İstanbul’da müstehcen içerik paylaşan hesaplar için erişim kararı alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 494 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi
Giriş: 16 Eylül 2026 - 18:20 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında müstehcen içerik paylaştığı tespit edilen 494 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı.
İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar, uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildi.
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