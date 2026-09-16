Fenerbahçe'den Asensio müjdesi: Eyüpspor maçında kadroda olacak!

Fenerbahçe, bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Marco Asensio için bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçında sakatlanan İspanyol futbolcunun Eyüpspor maçında kadroda yer alacağını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"22 Ağustos 2026 tarihinde Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlık yaşayan futbolcumuz Marco Asensio’nun tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından planlanan program doğrultusunda titizlikle yürütülmüştür.

Oyuncumuz, tedavisi devam ederken maç kadrosuna dönebilecek fiziksel seviyeye ulaşmak için bireysel antrenmanlarını sürdürmüştür. Bugün yapılan tetkikler ve sağlık değerlendirmeleri sonucunda, maç kadrosunda yer almasına engel bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir.

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Marco Asensio, 17 ve 18 Eylül’de antrenmanların bir bölümüne takımla katılarak, bireysel çalışmalarını sürdürecektir. 19 Eylül’de takım antrenmanlarına tam katılım sağlayacak olan futbolcumuz, 20 Eylül 2026 tarihinde Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşmanın kadrosunda yer alacaktır."