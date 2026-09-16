Zafer Samancı'nın haberine göre; Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, belirlenen aracı takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından durdurulan araçta detaylı arama yapıldı. Araçta 2 kilo 50 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TANIDIK ÇIKTI

Şüphelilerden birinin, daha önce de uyuşturucu soruşturması kapsamında işlem yapılan Konya Barosu’na kayıtlı 47 yaşındaki avukat Abdülkadir İnci olduğu belirlendi. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abdülkadir İnci tutuklandı.

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2 YIL ÖNCE 30 BİN HAPLA YAKALANMIŞTI

Abdülkadir İnci, 2 yıl önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda da, 30 bin hapla yakalanmış, 2 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Avukata, yargılama sonunda etkin pişmanlık ve iyi hal hükümleri uygulanarak 2 yıl 11 ay hapis cezası verilmiş ve geçen yıl mayıs ayında tahliye edilmişti.

5 YIL ÖNCE SİLAHLI SALDIRIDA YARALANMIŞTI

Avukat Abdülkadir İnci'nin adı, daha önce de bir silahlı saldırıyla gündeme gelmişti. 5 yıl önce adliye otoparkının girişinde uğradığı silahlı saldırıda bacağından vurularak yaralanmıştı.