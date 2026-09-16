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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek'ten açıklamalar

        Bakan Şimşek'ten açıklamalar

        Bloomberg HT ve Habertürk ortak canlı yayınında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Rakamlara baktığınızda enflasyonda ciddi anlamda yavaşlama var" dedi. Bakan Şimşek seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceklerini vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 11:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Şimşek Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınında

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT ve Habertürk ortak canlı yayınında Blommberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtlıyor.

        İşte Bakan Şimşek'in açıklamalarından önemli satır başları:

        -OVP'nin 2 temel fonksiyonu var. Kamu açısından bağlayıcı. Özel sektör açısından bir yol haritası.

        -Büyük resme baktığımızda 3 yıl politika çerçevesini koruduk. Temel hedefimiz dezenflasyon ama arzuladığımız hızda değil. Dış faktörler var. Bu sene savaş olmasaydı, enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan aşağıda olurdu.

        -Savaş sadece petrol ve doğalgaz üzerinden etkilemiyor. Bütün emtia fiyatlarında artış var. Bu artış enflasyonu olumsuz etkiliyor. Bizde enflasyon yüksek olduğu için görece olarak daha fazla etkiliyor.

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        -Tahminler o günün koşullarını yansıtır. IMF yılda dört kez tahmini gözden geçirir. Biz sadece bir kez yapıyoruz.

        "BÜTÇEDE HEDEFİMİZDEN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİK"

        -OVP açısından en bağlayıcı hedef bütçedir. Çünkü kamunun önemli ölçüde kontrolündedir. Bütçe açığının milli gelire oranında hedefimizden daha iyi performans gösterdik. 2026'da eşel mobil uyguladık, ciddi bir gelirden feragat ettik. Buna rağmen yüzde 3,5 hedef karşısında yüzde 3,1 performans göstereceğimizi söylüyoruz.

        -Dışarıdaki şoka rağmen büyüme yüzde 3,3 olacak. Buradaki sapma da yaşanan şoka oranla çok ciddi oranda değil.

        -Mali disiplini tesis edeceğiz dedik. OVP sayesinde birçok hedef başarıldı. Kur korumalı mevduattan bu doğrultuda çıktık. Rezervler mesele olmaktan çıktı. Büyüme ılımlı ama dünyaya oranla makul seviyede.

        -Enflasyonda modelin öngördüğünden daha fazla atalet var. Çünkü geçmişe endeksleme güçlü. Kirada, eğitimde ve ücretlerde endekslemeler oldukça güçlü.

        -Kur tarafında yüzde 30-40'lık bir geçişkenlik var.

        -Politika çerçevesinde ve yönünde bir değişiklik yok. Hedefler büyük oranda tutuyor.

        -Dezenflasyon fiyatları düşmesi değil, fiyat artışlarının yavaşlamasıdır. Burada büyük ölçüde bir başarı var.

        -Dezenflasyon 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren başladı. Para politikası temel mal enflasyonunda daha etkili. Bu gibi alanlarda dezenflasyonun etkili olduğu görülüyor.

        -TÜİK, uluslararası standartlar neyse o yönde veri üretiyor.

        -Rakamlara baktığınızda enflasyonda ciddi anlamda yavaşlama var. Tabii ki biz hedeflerde ciddi ölçüde iddialıydık. Özellikle hizmetlerde atalet vardı ama orada da tepki vermeye başladı.

        -Savaş olmasaydı enflasyonda yıl sonunu yüzde 20-22 civarında tamamlardık. Başlangıçta öngördüğümüz zaman çizelgesi bir miktar uzayabilir.

        -Hayat pahalılığı bizim en büyük önceliğimizdir. Seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Sürdürülebilir büyüme için dezenflasyona ihtiyacımız var.

        Detaylar birazdan...

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        #Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
        #Bloomberg HT
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