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        Haberler Dünyadan Turneden çıkarılma olayı büyüdü: Ed Sheeran'ın açıklaması da yetmedi

        Turneden çıkarılma olayı büyüdü: Ed Sheeran'ın açıklaması da yetmedi

        Rapçi Macklemore'un Filistin'i destekleyen sözleri nedeniyle Ed Sheeran'ın turnesinin alt kadrosundan çıkarılmasına tepkiler arttı. Sheeran'ın, "Kararı ben vermedim" açıklaması da onu kurtarmaya yetmedi. Diğer alt kadro sanatçıları da tepki olarak turneden çekilme kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 10:53 Güncelleme:
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        İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, rapçi Macklemore'un ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife stadyumunda yaptığı "Özgür Filistin" konuşmasının ardından Kuzey Amerika Loop turnesi kadrosundan çıkarılmasına yönelik tepkilere yanıt verdi.

        Grammy ödüllü sanatçı Macklemore, 4 Eylül'deki konserde yaptığı iki dakikalık konuşmada, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria halkına seslenerek, "Sizi unutmadığımızı bilmenizi istiyorum" demişti. Bu konuşma, aralarında Amerikan futbol takımı New England Patriots'ın milyarder sahibi, İsrail'in önde gelen destekçilerinden ve bağışçılarından Robert Kraft'ın da bulunduğu stadyum sahipleri tarafından Macklemore'un turneye katılmasına itiraz edilmesine yol açmıştı.

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        Macklemore
        Macklemore

        ED SHEERAN: HER İKİ TARAF DA ACI ÇEKİYOR

        Kraft, Macklemore'un sahneye çıkmasına izin vermediğini doğrulayarak, kararının, Macklemore'un "Yahudi topluluğu için son derece rahatsız edici ve incitici olduğuna inandığı daha geniş bir Yahudi karşıtı söylem ve imge geçmişine dayandığını" söylemişti.

        Sheeran'ın ABD turnesinin organizatörü Messina Touring Group, pazartesi günü Macklemore'un planlanan sonraki sekiz konserden çıkarıldığını doğruladı. Saatler sonra Macklemore, Filistin'e ve Gazze halkına desteğini yineleyen ve Sheeran ile siyasi aktivizm hakkında yaptığı görüşmeleri özetleyen uzun bir açıklama yayımladı. Bu durum, İngiliz şarkıcının apolitik duruşuna yönelik eleştirilere yol açtı.

        Eleştiriler üzerine Sheeran, Instagram'da uzun bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

        "Bazı gerçekleri ortaya koymam önemli. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmadan dehşete düştüm. Her iki tarafta da yaşanan acı ve ıstırap, insanlık trajedisidir. Dünyada ölçülemez acılara neden olan çok fazla savaş var ve bunların hiçbirine müsamaha gösterilmemeli."

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        "ÖZGÜR FİLİSTİN" ÇIKIŞI

        Amerikalı rapçi Macklemore, uzun zamandır Filistinlilerin ve Gazze halkının savunucusu olarak biliniyor. Turnesinin ilk gösterisinde şarkılar arasında kısa bir konuşma yapmış, “Bu turneyi yapmamın en büyük sebeplerinden biri, bu tür stadyumlarda ayağa kalkıp kalbime çok yakın olan iki kelimeyi söyleyebilmekti: Özgür Filistin” demişti.

        Ayrıca, 2024 yılında İsrail ordusu tarafından öldürülen altı yaşındaki Hind Rajab'ın anısına yaplan 'Hind's Hall' adlı şarkıyı da konserde Gazze'nin yıkım görüntüleri eşliğinde çalmıştı.

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        Macklemore, 5 Eylül'de MetLife'ta gerçekleştirdiği ikinci konserinde Filistin'e olan desteğini yinelemiş ve izleyiciler arasındaki Yahudilere, "İsrail'i eleştirmek, ayrılıkçılığı eleştirmek, soykırıma karşı olmak hiçbir şekilde sizi eleştirmek anlamına gelmez. Benim mesajım barış, sevgi; tüm insanların onur, saygı ve eşitlikle muamele görmesi içindir" demişti.

        Bu yorumların ardından, İsrail-Amerikan Konseyi Macklemore'un turneden çıkarılması için bir imza kampanyası başlattı ve ABD'deki mekanlar Sheeran'a, rapçinin yer almaya devam etmesi halinde gösteriye ev sahipliği yapmayı reddedeceklerini iletmişti.

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        "KARARI BEN VERMEDİM, ORGANİZATÖR VERDİ"

        Sheeran, açıklamasında, “Macklemore’un turneyi bırakması organizatörün kararıydı, benim değil. Plan yapmış olan hayranları asla hayal kırıklığına uğratmazdım. Turne ekibini, geçimini sağlamak ve iş bulmak için bana güvenen diğer destek gruplarını ve müzisyenleri terk etmezdim" dedi.

        Ancak bu açıklama Sheeran'ı kurtaramadı. 'Loop' adlı turnesinin yaklaşan tarihlerindeki dört alt kadro sanatçısının tamamı, Macklemore'a destek olmak amacıyla turneden çekildi.

        Aaron Rowe
        Aaron Rowe

        "İRLANDALILAR OLARAK SOYKIRIMI İYİ BİLİYORUZ"

        Yılın başlarında Avustralya'da Sheeran'ın ön grubu olarak sahne alan ve Kuzey Amerika'daki kalan 10 konserde de yer alması planlanan İrlandalı şarkıcı Aaron Rowe, turneyi bırakma kararını açıklarken, "Ed benim için bir dost oldu ve hayatımı değiştirdi, bunun için ona ne kadar teşekkür etsem azdır. Ama İrlandalılar olarak soykırımı, zorla uygulanan kıtlığı ve şiddet içeren işgali çok iyi biliyoruz. Milyarderlerin güç konumlarını kullanarak İsrail soykırımına karşı çıkan ve çocukların vahşice katledilmesini vurgulayanların haklı seslerini susturmalarına seyirci kalamam. Normal hayatıma devam edersem kendime olan saygımı kaybederim" dedi.

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        Finneas, kız kardeşi Billie Eilish ile yaptığı çalışmalarla tanındı
        Finneas, kız kardeşi Billie Eilish ile yaptığı çalışmalarla tanındı

        "SANATÇILAR SUSTURULMAMALI"

        Kasım ayında Güney Amerika'daki altı konserinde Sheeran'ın ön grubu olarak sahne alması planlanan şarkıcı Finneas, Sheeran'ın açıklamasından saatler sonra turneden çekildi.

        Finneas sosyal medya açıklamasında, "Sanatçılar ezilenler için seslerini yükselttiklerinde susturulmamalıdır. Ed Sheeran ile yapacağım turne tarihlerimden çekilmeye karar verdim. Filistin ve halkının yanındayım" dedi.

        Sheeran'ın arka plan grubu olarak sahne alan İrlandalı Beoga grubu, Rowe'un ardından "Siyonist lobilerin Macklemore'u susturmasını protesto etmek amacıyla" ABD turnesinden ayrılacaklarını açıkladı.

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        Lukas Forchhammer
        Lukas Forchhammer

        "PARA, KONUŞMANIN SAHİBİ OLMA HAKKINI VERMEZ"

        Danimarkalı pop grubu Lukas Graham da turneden çekilme kararı aldı. Grubun solisti Lukas Forchhammer, sosyal medya hesabında, “Savaş hakkında, öldürülen siviller hakkında, büyümeyi hak eden çocuklar hakkında konuşabilmeliyiz. Nerede yaşarlarsa yaşasınlar. Üzerlerinde hangi bayrak dalgalanırsa dalgalansın. Para, konuşmanın sahibi olma hakkını vermez. Kimsenin banka hesabı, kimin konuşacağına veya hangi acıyı kabul etmemize izin verildiğine karar vermemeli" dedi.

        Turne iptalleri, Macklemore'un turneden çıkarılmasına karşı giderek artan tepkilerin ardından geldi. Tepki gösterenler arasında çok sayıda politikacı ve sanatçı vardı.

        Filistin yanlısı açıklamaları nedeniyle geçen yıl Cornell Üniversitesi'ndeki konseri iptal edilen şarkıcı Kehlani, Macklemore'a destek amacıyla sosyal medyadan, "Seni tanıdığım için onur duyuyorum kardeşim" mesajını paylaştı.

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        #Ed Sheeran
        #Filistin
        #konser
        #Macklemore
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