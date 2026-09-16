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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üykü çiftinin cinayetinde katil zanlısı işte böyle yakalandı

        Üykü çiftinin cinayetinde katil zanlısı işte böyle yakalandı

        Elazığ'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin silahla öldürüldüğünün belirlenmesi sonrası yürütülen soruşturmada şüpheli H.Ç., havalimanındaki X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. JASAT ekipleri, gasp edilen ziynet eşyalarıyla İstanbul'a kaçan ve altınları kuyumcuda satmaya çalıştığı belirlenen H.Ç.'yi yakalarken, şüpheli "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 10:41 Güncelleme:
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        Üykü çiftinin cinayetinde katil zanlısı yakalandı

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Elazığ'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından, çalınan ziynet eşyalarını havalimanındaki X-Ray görüntülerinden tespit etti ve şüpheli H.Ç'yi yakaladı.

        Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Karakoçan ilçesinde 8 Eylül'de evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen Ağa ve Nimet Üykü çiftine yapılan otopside, çiftin göğüs bölgelerinden birer ateşli silah mermisiyle vurularak öldürüldüğü, ardından olaya yangın süsü verildiği tespit edildi.

        Nimet Üykü'ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin de çalındığı belirlendi. JASAT ekiplerinin takibi sonucu, olaya yangın süsü verip gasbettiği altınlarla İstanbul'a kaçan ve bunları kuyumcuda satmaya çalışan H.Ç, havalimanındaki X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

        H.Ç, "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.

        209 KASTEN ÖLDÜRME OLAYININ TAMAMI ÇÖZÜLDÜ

        Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince 2026'da 12 bin 280 nitelikli olayın 11 bin 808'i aydınlatıldı. Bu yıl JASAT'ın ele aldığı, 209 kasten öldürme olayının tamamı çözüldü.

        Ayrıca, kasten öldürme olaylarında firari olarak aranan 24 şüpheli hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılması sağlandı.

        "JANDARMANIN DİKKATİ OLAYDAKİ PERDEYİ KALDIRDI"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de şüphelinin yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

        "Jandarmanın dikkati, cinayetin üzerindeki perdeyi kaldırdı" ifadesini kullanan Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Yangın süsü verilerek gizlenmeye çalışılan cinayet, JASAT'ımızın dikkati, tecrübesi ve titiz takibiyle kısa sürede aydınlatıldı. Şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi. Suçun üzerini hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar, güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar. Cinayetin izini kararlılıkla süren, en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmayarak olayı aydınlatan kahraman jandarmamızı ve JASAT'ımızı yürekten tebrik ediyor, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum."

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