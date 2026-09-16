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        Haberler Gündem 3. Sayfa Selim daha 5 yaşındaydı... Öldüren oyuncak!

        Selim daha 5 yaşındaydı... Öldüren oyuncak!

        Mardin'de, boğazına oyuncak kaçan 5 yaşındaki Mehmet Selim Baran, İstanbul'a sevk edildi. Küçük çocuk, tedavi gördüğü hastanede 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan Baran ailesi gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 08:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Selim daha 5 yaşındaydı... Öldüren oyuncak!

        Mardin'de yürek yakan olay, 26 Ağustos’ta Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi’nde meydana geldi.

        OYUNCAĞI BOĞAZINA KAÇTI

        Boğazına oyuncak kaçan Mehmet Selim Baran, kaldırıldığı hastanedeki müdahalenin ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        20 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

        DHA'daki habere göre Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alınan Baran, doktorların tüm çabasına rağmen 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberin ardından küçük çocuğun ailesi gözyaşlarına boğuldu.

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        CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

        Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Baran’ın cenazesinin, Dara Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

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