Selim daha 5 yaşındaydı... Öldüren oyuncak!
Mardin'de, boğazına oyuncak kaçan 5 yaşındaki Mehmet Selim Baran, İstanbul'a sevk edildi. Küçük çocuk, tedavi gördüğü hastanede 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan Baran ailesi gözyaşlarına boğuldu
Giriş: 16 Eylül 2026 - 08:03 Güncelleme:
Mardin'de yürek yakan olay, 26 Ağustos’ta Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi’nde meydana geldi.
OYUNCAĞI BOĞAZINA KAÇTI
Boğazına oyuncak kaçan Mehmet Selim Baran, kaldırıldığı hastanedeki müdahalenin ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
20 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
DHA'daki habere göre Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alınan Baran, doktorların tüm çabasına rağmen 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberin ardından küçük çocuğun ailesi gözyaşlarına boğuldu.
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CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Baran’ın cenazesinin, Dara Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
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