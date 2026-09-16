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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı kadına darp ve cinsel saldırı! Kararın ardından cani tutuklandı

        Yaşlı kadına darp ve cinsel saldırı! Kararın ardından cani tutuklandı

        Antalya'da, 65 yaşındaki Hatice Temel'i darp edip nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu ve yaşadığı stres sonucu ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan 74 yaşındaki Şükrü Ece, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasına katılmayan Ece, yakalanarak tutuklandı. Maktulün kızı Durdu Temel, "Bugün Hatice Temel'in duruşması değil tüm annelerin duruşmasıydı. Adalet yerini buldu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 07:38 Güncelleme:
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        Yaşlı kadına darp ve cinsel saldırı! Kararın ardından cani tutuklandı

        Antalya'da olay, 10 Kasım 2023’te Avdan Mahallesi’nde meydana geldi. Hatice Temel (65), ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek amacıyla Şükrü Ece'nin (74) evine gitti.

        CİNSEL SALDIRIYA UĞRAYIP DARP EDİLDİ

        DHA'daki habere göre burada Şükrü Ece'nin cinsel saldırısına uğrayıp darp edildi ve evin girişindeki holde yaşamını yitirdi. Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Temel’in vücudundaki yaralanmaların tek başına öldürücü nitelikte olmadığı, ancak darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin kronik kalp-damar hastalığını tetiklediği, ölüm ile maruz kaldığı eylemler arasında neden-sonuç ilişkisi bulunduğu belirtildi.

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        1 YIL CEZAEVİ VE TAHLİYE KARARI

        'Nitelikli cinsel saldırı' suçuyla Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şükrü Ece, 1 yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Davanın 8’inci duruşmasında maktul Hatice Temel’in yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Şükrü Ece'yi ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

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        KARARI GÖZYAŞLARIYLA DİNLEDİ

        Mahkeme heyeti tarafından verilen karardan dolayı buruk mutluluk yaşadıklarını kaydeden Hatice Temel’in kızı Durdu Tulum, "Bugün Hatice Temel’in duruşması değil; annemin duruşması, bütün kadınların, kızların, annelerin duruşmasıydı. Bugün güçlü çıktık. Adalet yerini buldu. Mutluyuz, sevinçliyiz. Avukatlarımıza da herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

        TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADI

        Maktulün ailesinin avukatı Beyza Keser, "3 yıldır devam eden hukuki süreç bugün sonuçlandı. Mahkeme heyeti, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile sanığın cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın yargılama esnasındaki tutumunu da göz önüne alarak takdir indirimi uygulamadı.

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        Sanık son duruşmaya katılmadı. Dolayısıyla hükümle beraber tutuklanması kararı verildi ve yakalama emri çıkarıldı. Şu an ilk derece mahkemesinden kararı almış durumdayız. İstinaf ve temyiz durumunda da dosyayı takip edeceğiz" diye konuştu.

        KARAR SONRASI TUTUKLANDI

        Karar duruşmasına katılmayan Şükrü Ece, yakalanarak tutuklandı.

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        #Antalya
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