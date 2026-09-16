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        Haberler Magazin Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

        Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

        Nev olarak tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy'un çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklanmıştı. Şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı

        Giriş: 16 Eylül 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        Nev'den haber var

        “Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla 2000'li yılların ilk dönemlerine damgasını vuran Nev'den üzücü haber geldi. 57 yaşındaki şarkıcının çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği öğrenilmişti.

        Nev'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: Son günlerde sanatçımız Nev'in sağlık durumu hakkında sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda gerçeği yansıtmayan, doğruluğu teyit edilmemiş birçok paylaşım ve bilgi dolaşıma girmiştir. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyduk. 3 Eylül tarihinde, sanatçımız Nev, bilinç kaybı nedeniyle hastanemizin acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edilerek gerekli tetkik ve tedavileri başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alınmıştır.

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        "İYİLEŞME EĞİLİMİNDE"

        Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcının menajeri İlker Ercan, "Solunum cihazından ayrıldı. Doktorlarından aldığım bilgiye göre iyileşme eğiliminde. İki gün sonra yoğun bakımdan normal odaya çıkmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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        #nev
        #şarkıcı
        #entübe
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