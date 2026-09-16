İstanbul'da olay, dün Fatih Nuruosmaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, döviz bozdurmak amacıyla iş yerine gelen kişiler ile iş yeri sahibi K.E. (40) arasında para bozdurma işlemi nedeniyle tartışma çıktı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ, 2 YARALI VAR

Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi. Açılan ateş sonucu Adnan Aksoy (30), Kadir Aksoy (27), E.A. (19) ve B.S. (33) silahla yaralandı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adnan Aksoy ile Kadir Aksoy’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan E.A. ile B.S. ise hastaneye kaldırıldı.

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1 MİLYON 900 BİN SAHTE DOLAR İDDİASI

Olayın ardından başlatılan soruşturmada ise kanlı kavganın perde arkasına ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, döviz bürosuna gelen grubun elinde 1 milyon 900 bin sahte dolar bulunuyordu.

SAHTE DOLARI BOZDURMAK İSTEDİLER

Grubun söz konusu dolarları bozdurmak istediği, para bozdurma işlemi sırasında taraflar arasında anlaşmazlık çıktığı öne sürüldü. Yaşanan tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polisin olayın ardından yürüttüğü çalışmalarda E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26) ve C.P.D. (21) ile iş yeri sahibi K.E. (40) ve olayda silah kullandığı belirtilen E.A. (50) yakalanarak gözaltına alındı.

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ARAMALARDA SAHTE DOLAR DA ÇIKTI

Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda 4 şarjör, sahte dolar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SAHTE DOLAR TİCARETİ Mİ?

Polis şimdi olayın yalnızca bir para bozdurma tartışması mı yoksa arkasında sahte dolar ticareti olup olmadığı üzerinde duruyor.

İddiaya konu olan 1 milyon 900 bin sahte doların kaynağı, kim tarafından temin edildiği ve döviz bürosuna hangi amaçla getirildiği araştırılıyor. Soruşturma kapsamında sahte dolar iddiasının tüm yönleriyle incelendiği öğrenildi.