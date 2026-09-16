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        Haberler Gündem 3. Sayfa Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası

        Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası

        İstanbul Fatih'te, bir döviz bürosunda 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, döviz bürosuna gelen grubun yanında 1 milyon 900 bin sahte dolar bulunuyordu. Grubun bu paraları bozdurmak istediği, taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüştüğü öne sürüldü. Polis, olayın sahte dolar ticaretiyle bağlantılı olup olmadığını ve paranın kaynağını ayrıntılı olarak araştırıyor. Olayla ilgili yapılan aramalarda da sahte dolar ele geçirildi

        Giriş: 16 Eylül 2026 - 08:54 Güncelleme:
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        Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası

        İstanbul'da olay, dün Fatih Nuruosmaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, döviz bozdurmak amacıyla iş yerine gelen kişiler ile iş yeri sahibi K.E. (40) arasında para bozdurma işlemi nedeniyle tartışma çıktı.

        2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ, 2 YARALI VAR

        Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi. Açılan ateş sonucu Adnan Aksoy (30), Kadir Aksoy (27), E.A. (19) ve B.S. (33) silahla yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adnan Aksoy ile Kadir Aksoy’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan E.A. ile B.S. ise hastaneye kaldırıldı.

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        1 MİLYON 900 BİN SAHTE DOLAR İDDİASI

        Olayın ardından başlatılan soruşturmada ise kanlı kavganın perde arkasına ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, döviz bürosuna gelen grubun elinde 1 milyon 900 bin sahte dolar bulunuyordu.

        SAHTE DOLARI BOZDURMAK İSTEDİLER

        Grubun söz konusu dolarları bozdurmak istediği, para bozdurma işlemi sırasında taraflar arasında anlaşmazlık çıktığı öne sürüldü. Yaşanan tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

        10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Polisin olayın ardından yürüttüğü çalışmalarda E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26) ve C.P.D. (21) ile iş yeri sahibi K.E. (40) ve olayda silah kullandığı belirtilen E.A. (50) yakalanarak gözaltına alındı.

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        ARAMALARDA SAHTE DOLAR DA ÇIKTI

        Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda 4 şarjör, sahte dolar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        SAHTE DOLAR TİCARETİ Mİ?

        Polis şimdi olayın yalnızca bir para bozdurma tartışması mı yoksa arkasında sahte dolar ticareti olup olmadığı üzerinde duruyor.

        İddiaya konu olan 1 milyon 900 bin sahte doların kaynağı, kim tarafından temin edildiği ve döviz bürosuna hangi amaçla getirildiği araştırılıyor. Soruşturma kapsamında sahte dolar iddiasının tüm yönleriyle incelendiği öğrenildi.

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