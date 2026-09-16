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        Haberler Magazin Tarık Akan mezarı başında anıldı

        Tarık Akan mezarı başında anıldı

        Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Tarık Akan, vefatının 10'uncu yılında mezarı başında anıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 10:45 Güncelleme:
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        Tarık Akan mezarı başında anıldı

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tarık Akan, vefatının 10'uncu yılında Bakırköy Mezarlığı'ndaki kabrinde anıldı.

        Anma törenine Tarık Akan’ın çocukları Barış Zeki Üregül, Özlem Üregül ve Yaşar Özgür Üregül de katıldı.

        Babalarının mezarı başında dua eden çocukları, “10'uncu yılında babamızı dua ederek ve saygıyla anıyoruz. Nasıl geçti 10 yıl, inanamıyoruz” diyerek, duygularını dile getirdi.

        Tarık Akan’ın kurucusu olduğu Taş İlkokulu ve Ortaokulu’nun öğrencileri de usta sanatçıyı unutmadı. Öğrenciler, mezarına çiçek bırakarak Tarık Akan’ı saygı ve sevgiyle andı. Anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

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        Tarık Akan, 66 yaşında akciğer kanseri nedeniyle vefat etmişti.

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