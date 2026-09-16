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        Haberler Ekonomi Emlak Eski kiracılara daha ağır yük

        Eski kiracılara daha ağır yük

        Merkez Bankası'nın Ağustos 2026 Yeni Kiracı Kira Endeksi, yeni kiracıların karşılaştığı kira artışının Türkiye genelinde yüzde 26,4 olduğunu ortaya koydu. Aynı dönemde eski kiracıların kira yenilemelerinde esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 31,79 olarak gerçekleşti. Böylece İstanbul dışındaki tüm bölgelerde eski kiracılar, yeni kiracılara kıyasla daha yüksek kira artışıyla karşı karşıya kaldı

        Giriş: 16 Eylül 2026 - 14:26 Güncelleme:
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        Eski kiracılara daha ağır yük

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ağustos 2026 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verileri, eski ve yeni kiracılar arasındaki kira artışı farkını ortaya koydu.

        Ağustos ayında Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 arttı. Endeksteki aylık artış ise yüzde 2,3 oldu.

        Eski kiracıların kira yenilemelerinde esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması ise Ağustos ayında yüzde 31,79 olarak gerçekleşti.

        Buna göre Türkiye genelinde yeni kiracıların kira artışı yıllık bazda 5,39 puan daha düşük gerçekleşti.

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        Başka bir ifadeyle, mevcut kira sözleşmesini yenileyen kiracılar ile yeni eve taşınan kiracıların karşılaştığı kira artışları arasında fark oluştu.

        İSTANBUL'DA TABLO TERSİNE DÖNDÜ

        İstanbul ise Türkiye genelindeki tablonun istisnası oldu.

        TCMB verilerine göre İstanbul'da Yeni Kiracı Kira Endeksi yıllık yüzde 34,5 arttı. Böylece İstanbul'da yeni kiracıların karşılaştığı kira artışı, eski kiracılar için geçerli olan yüzde 31,79'luk 12 aylık TÜFE ortalamasının 2,71 puan üzerinde gerçekleşti.

        Bu nedenle İstanbul'da yeni kiracı olmak, kira artışı açısından eski kiracıya göre daha yüksek bir maliyetle karşılaşmak anlamına geldi.

        ANKARA VE İZMİR'DE ESKİ KİRACI DAHA YÜKSEK ZAMLA KARŞILAŞTI

        Ankara'da Yeni Kiracı Kira Endeksi yıllık yüzde 28,3, İzmir'de ise yüzde 25,5 yükseldi.

        Bu oranlar, yüzde 31,79'luk 12 aylık TÜFE ortalamasının altında kaldı. Böylece Ankara ve İzmir'de de mevcut kiracının sözleşme yenilemesinde karşılaştığı artış, yeni kiracının piyasada karşılaştığı yıllık kira değişiminin üzerinde oldu.

        Ankara'da fark 3,49 puan, İzmir'de ise 6,29 puan olarak hesaplandı.

        19 BÖLGEDE ESKİ KİRACININ ARTIŞI DAHA YÜKSEK

        TCMB'nin 26,4'lük Türkiye geneli YKKE verisinin yanı sıra bölgesel veriler de dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

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        Ağustos ayında Yeni Kiracı Kira Endeksi'nin yıllık artışında en yüksek oran yüzde 34,5 ile İstanbul'da görülürken, en düşük artış yüzde 17,3 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde gerçekleşti.

        Bölgeler yüzde 31,79'luk 12 aylık TÜFE ortalamasıyla karşılaştırıldığında, İstanbul dışındaki 19 bölgenin tamamında yeni kiracı kira artışı bu oranın altında kaldı.

        En belirgin farklardan biri Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yer aldığı bölgede görüldü. Bu bölgede yeni kiracı kira endeksi yıllık yüzde 17,3 arttı. Böylece yeni kiracı kira artışı ile eski kiracının kira yenilemesinde esas alınan oran arasında 14,49 puanlık fark oluştu.

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        KONUT FİYATLARINDA DA İSTANBUL ÖNE ÇIKTI

        Konut fiyatlarında ise Ağustos ayında Türkiye genelindeki yıllık artış yüzde 23 oldu. Konut Fiyat Endeksi İstanbul'da yüzde 26,3, Ankara'da yüzde 24,8 ve İzmir'de yüzde 23,3 yükseldi.

        Yeni Kiracı Kira Endeksi'nin Türkiye genelinde yüzde 26,4 artması, yeni kiracı kira piyasasındaki yıllık artışın konut fiyatlarındaki yıllık artışın üzerinde olduğunu da gösterdi.

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