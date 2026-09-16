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        Haberler Dünya ABD basını, İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki mevzilerinde yol açtığı hasarın fotoğraflarını yayımladı

        ABD basını, İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki mevzilerinde yol açtığı hasarın fotoğraflarını yayımladı

        ABD'li yayın kuruluşu CBS News, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sonucu ABD'nin Orta Doğu'daki mevzilerinde ortaya çıkan hasara ilişkin yeni fotoğraflar yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 13:15 Güncelleme:
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        İran'ın ABD üslerinde verdiği hasar fotoğraflandı

        CBS News, isimlerinin açıklanmasını istemeyen ve ABD ordusunda aktif olarak görev yapan askerlerin gönderdiği fotoğrafları yayımladı.

        ABD'li asker, CBS News'e yaptığı açıklamada, "Bu, Amerikan halkına aktarılmamış olan üslerimize yönelik ciddi bir hasardır. Orada gözlerimiz kapalı şekilde dururken yüzümüze yumruk yiyoruz." ifadelerini kullandı.

        ABD'li asker, "Bu üsleri savunmuyoruz. Sadece yok olmalarını izliyoruz." dedi.

        Fotoğraflar yıkımı gözler önüne seriyor

        Yayımlanan bir fotoğrafta, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik İran saldırıları sonucu Boeing E-3 tipi bir uçağın aldığı hasar yansıtılıyor ve uçağın paramparça olduğu görülüyor.

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        Aynı üsten paylaşılan diğer fotoğraflarda ise hasar gören binalar ve kışlalar yer alıyor.

        Başka karelerde ise Kuveyt'teki Buehring Kampı'na yönelik saldırı sonucu kışla ve araçların aldığı hasar gözler önüne seriliyor.

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        #ABD
        #iran
        #Saldırı
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