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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Vanlı Kara Haydar'ın ardından eşi de tutuklanmıştı: Çağla Öz'ün son görüntüleri ortaya çıktı

        'Vanlı Kara Haydar'ın ardından eşi de tutuklanmıştı: Çağla Öz'ün son görüntüleri ortaya çıktı

        Van'da düğün görüntüleri sonrası tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan'ın gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Öz Tançalan'ın, düğünden iki gün sonra Maslak'taki sitesinden ayrıldığı anlar yer alırken, Tançalan'ın da "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 15:17 Güncelleme:
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        Çağla Öz'ün son görüntüleri ortaya çıktı

        Van’da düğünündeki görüntüler sonrası tutuklanan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi sosyal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan'ın gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Öz’ün düğünden iki gün sonra Maslak’taki sitesinden ayrıldığı anlar yer aldı.

        DHA'daki habere göre; sosyal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile sosyal medyada ‘Vanlı Kara Haydar’ olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın Van’da düzenlenen düğününe ait görüntüler, medyada geniş yer buldu.

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        Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

        İSTANBUL'DA YAKALANDI

        Çağla Öz Tançalan ise 12 Eylül'de İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul’daki işlemlerinin ardından Tançalan Van’a gönderildi.

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        Van Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemleri tamamlanan Öz, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

        SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Sosyal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan'ın gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Öz’ün düğünden iki gün sonra Maslak’taki sitesinden ayrıldığı anlar yer aldı.

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        #Mehmet Fatih Tançalan
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