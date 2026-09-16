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        Haberler Dünyadan Dokuz yıllık evlilik bitti! Amanda Seyfried ve Thomas Sadoski ayrıldı

        Dokuz yıllık evlilik bitti! Amanda Seyfried ve Thomas Sadoski ayrıldı

        Film setindeki aşkın gerçeğe dönüşmesiyle dokuz yıllık bir evliliğe imza atan Amanda Seyfried ve Thomas Sadoski çifti, ayrılık kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 15:28 Güncelleme:
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        Dokuz yıllık evlilik bitti

        Oyuncu çift Amanda Seyfried ve Thomas Sadoski, dokuz yıllık evliliğini bitirdi. 40 yaşındaki Seyfried ve 50 yaşındaki Sadoski, dün yaptıkları ortak açıklamada ayrılık haberini doğrularken, "Bir süredir ayrı yaşıyorduk. Bunun biz ve ailemiz için doğru bir karar olduğu ortaya çıktı. Sonsuza dek birbirimize sahibiz ve bu çok güzel bir şey" dedi.

        Hollywood'un gözde çiftinin bu evlilikten iki çocuğu var: Dokuz yaşındaki Nina ve beş yaşındaki Thomas.

        DOSTANE İLİŞKİLERİNİ KANITLADI

        İkili en son 9 Ocak'ta bir etkinlikte birlikte görüntülenmişti. Sadoski, Los Angeles'taki Chateau Marmont'ta düzenlenen ve Seyfried 'The Testament of Ann Lee' filmindeki rolüyle Altın Küre adaylığını kutlayan partiye katılmıştı.

        Seyfried, dün Instagram'da, ayrı yaşadığı eşinin bir fotoğrafını paylaşarak ilişkilerinin hâlâ dostane olduğunu kanıtladı.

        Oyuncu ayrıca, hayatı dolu dolu yaşamak, başkalarını affetmek ve kalbini açık tutmakla ilgili dokunaklı bir alıntıyı altına "Evet, evet, evet" yorumunu yazarak paylaştı.

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        Amanda Seyfried ayrı yaşadığı eşinin fotoğrafını dün paylaştı
        Amanda Seyfried ayrı yaşadığı eşinin fotoğrafını dün paylaştı

        Alıntıda ayrıca, "Kalbinizi savunun, ne olursa olsun açık kalması için elinizden geleni yapın. Sadece başkalarını değil, kendinizi de affedin" diye yazıyordu.

        Çiftin ne kadar süredir ayrı yaşadığı tam olarak bilinmiyor, ancak bu yılın başında son kez kamuoyu önünde poz verirken birbirlerine yakın oldukları görülmüştü.

        SET AŞKI GERÇEK OLDU

        Seyfried, ocak ayında Vogue'a verdiği röportajda Sadoski'nin yoğun kariyeri arasında kendisi için çok şey feda ettiğini söylemişti.

        Seyfried ve Sadoski ikilisi, 2015 yılında Off-Broadway'de sahnelenen 'The Way We Get By' adlı oyunda birlikte rol alırken tanıştı. Seyfried daha önce, ilk tanıştıklarında ikisinin de kötü ilişkiler içinde olduğunu anlatmıştı. 'The Last Word' filminin çekimleri sırasında tekrar karşılaşan ikili, filmde birbirlerine aşık olan iki karakteri canlandırıyordu. Sadece birkaç ay sonra gerçek hayatta da sevgili oldular.

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        "DÜNYADA EN SEVDİĞİM İNSAN"

        Çift, Mart 2017'de, kızlarının doğumundan sadece birkaç gün önce evlendi.

        Sadoski, 2017'de James Corden'ın sunduğu 'The Late Late Show' programına katıldığında, düğünlerinden ve Seyfried'e duyduğu sevgi ve saygıdan bahsetmiş, "Gizlice evlendik. Bir nikah memuru eşliğinde, sadece ikimiz kırsala gittik ve kendi işimizi hallettik" demişti. Sadoski ayrıca, "Bakın, o dünyada en çok sevdiğim, hayran olduğum, saygı duyduğum insan" diye eklemişti.

        Seyfried kendisinden 10 yaş büyük olan Sadoski'nin yaşının kendisini ona çeken şey olduğunu da itiraf etmiş ve "Eşime dedim ki: 'Daha genç olsaydın seninle evlenmezdim'" itirafında bulunmuştu.

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        #Thomas Sadoski
        #evlilik
        #Ayrılık
        #boşanma
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