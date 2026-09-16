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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu: 12 il için 'kuvvetli sağanak' uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 15:57 Güncelleme:
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        Meteoroloji'den 12 il için uyarı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

        Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta, Burdur, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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