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        Haberler Dünyadan Roger Waters'tan Ed Sheeran'a tepki

        Roger Waters'tan Ed Sheeran'a tepki

        İngiliz rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore'a destek çıktı. Efsanevi müzisyen, turneden çıkarılma olayı sonrası açıklama yaparak kendini savunan Sheeran'ı sert eleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 15:51 Güncelleme:
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        Roger Waters'tan Ed Sheeran'a tepki

        Efsanevi müzisyen Roger Waters, X platformunda yayımladığı videolu mesajda, Ed Sheeran'a doğrudan hitap etti. Videoya "Ed Who? (Ed Kim?)" ifadesiyle başlayan Waters, arkasındaki çeşitli portreleri göstererek bunların arasında Filistinli sanatçı Bisan Owda, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ve Gazze'den bir kadının bulunduğunu söyledi.

        Waters, mesajında dünyada "doğru olanı yapanlar" ve "yanlış olanı yapanlar" olmak üzere iki tür insan bulunduğunu belirterek, Macklemore'u ilk gruba örnek gösterdi.

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        Waters, Sheeran'ı ise ikinci grupta yer alan kişiler arasında göstererek "aşağılık" olarak nitelendirdi.

        ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki konserlerinin alt kadrosundan çıkarılmıştı.

        FİLİSTİN'E DESTEĞİNİ BİRÇOK KEZ DİLE GETİRDİ

        Grammy ödüllü rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti.

        Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı 'Hind's Hall 2' şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağışlamıştı.

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        #Filistin
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