Bugün Ne Oldu? 16 Eylül 2026 haberleri: Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı, 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme, Kasaplarda hazır kıyma; sütte 'ara yağ' dönemi bitiyor

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

BAKAN ŞİMŞEK: DEZENFLASYONDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Bloomberg HT ve Habertürk ortak canlı yayınında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Rakamlara baktığınızda enflasyonda ciddi anlamda yavaşlama var. Savaş olmasaydı enflasyonda yıl sonunu yüzde 20-22 civarında tamamlardık" dedi. Bakan Şimşek seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Ücretlere ilişkin ise "Bütün kamu çalışanlarımızın emeklilerin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek gelecek yıl eşel mobili devam ettirmeyi düşünmediklerini belirtti.

'KURTLAR VADİSİ PUSU' DİZİSİNE İNCELEME

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine, örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

HAKİM VE SAVCI ATAMALARINDA YENİ DÖNEM

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı, 2027'de hakim ve savcı atamalarında yeni dönem başlıyor. Gürlek açıklamasında "Hakim ve savcı atamalarında hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak; doğu-batı ayrımı kalkacak; nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak" dedi.

KASAPLARDA HAZIR KIYMA, SÜTTE 'ARA YAĞ' DÖNEMİ BİTTİ

Et ve et ürünlerinin üretimi ile satışına yönelik kurallar baştan aşağı yenilendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle birlikte hazır kıyma satışına son verilirken, tavuk kıymanın yalnızca dondurulmuş satılması kararlaştırıldı. İçme Sütleri Tebliği de yürürlüğe girdi. "Yüzde yağlı" gibi ara sınıflandırmalar ortadan kaldırılırken, glukoz ve fruktoz şurubu kullanımı yasaklandı. Düzenlemelere uyum sağlamak için işletmelere 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Öte yandan bugün ABD Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti 25 baz puanlık artış yönünde. Beklentiler gerçekleşirse Fed, Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırım kararı almış olacak.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE'TEN 'İSRAİL' ÇIKIŞI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ülkesinin her zaman İsrail ile aynı fikirde olmadığını belirterek, "Orta Doğu dış politikamızın İsrail devletinin hizmetinde olmasına izin veremeyiz." dedi.

İRAN'IN ABD'NİN ORTA DOĞU'DAKİ MEVZİLERİNE VERDİĞİ HASAR

Bu ardaa ABD'li yayın kuruluşu CBS News, İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırıları sonucu ABD'nin Orta Doğu'daki mevzilerinde ortaya çıkan hasara ilişkin 4 yeni fotoğraf yayımladı. Hasar gören binalar ve kışlaların yer aldığı fotoğraflar yıkımı gözler önüne sererken, bir fotoğrafta da Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ndeki bir uçağın paramparça olduğu görülüyor.

NEV'İN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Nev olarak tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy'un çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklanmıştı. 57 yaşındaki şarkıcının sağlık durumuyla ilgili konuşan menajeri İlker Ercan, "Solunum cihazından ayrıldı. Doktorlarından aldığım bilgiye göre iyileşme eğiliminde. İki gün sonra yoğun bakımdan normal odaya çıkmasını bekliyoruz" dedi.