Bursa Nilüfer’de hareket halindeki otomobilde yapılan tamirat kameraya yansıdı
Bursa'da bir tamircinin, seyir halindeki otomobilin kaputunu açarak motor bölümünde çalışma yapması görenleri şaşkına çevirdi
Giriş: 16 Eylül 2026 - 18:44 Güncelleme:
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir tamircinin seyir halindeki otomobilin kaputunu açarak araç üzerinde tamirat yapması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hareket halindeki otomobilde bulunan tamirci, araç ilerlediği sırada kaputu açarak motor bölümünü kontrol etmeye başladı.
Seyir halindeki araç üzerinde arızayı gidermeye çalışan tamircinin tehlikeli yöntemi, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. O anlar, yoldaki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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