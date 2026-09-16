İstanbul Fatih’te 2 kişinin öldürüldüğü döviz ve altın ofisindeki olayda, taraflar arasında geçmişe dayanan husumet bulunduğu, 1 milyon 900 bin sahte dolar ele geçirildiği ve silinen bazı güvenlik kamerası görüntülerinin kurtarıldığı ortaya çıktı.

OFİSTE SİLAHLAR KONUŞTU

Dün İstanbul Fatih’te Nuruosmaniye Mahallesi’nde yaşanan dehşet verici olayla ilgili çarpıcı yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; döviz bürosunda göre çıkan tartışma sonrası Adnan Aksoy ile kardeşi Kadir Aksoy silahla vurularak öldürüldü.

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Olayda yaralanan E.A. (19) ve B.S. (33) ise hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından iş yeri sahibi Kemal E.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

Adnan Aksoy

1 MİLYON 900 BİN SAHTE DOLAR NEREDEN GELDİ?

Olay yerinde yapılan aramalarda ofiste 1 milyon 900 bin sahte dolar bulundu. Elde edilen ilk bilgilere göre çatışmanın bu sahte dolar yüzünden gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruldu.

Polisin ulaştığı bilgilere göre, döviz bozdurmak için iş yerine gelen kişiler ile iş yeri sahibi Kemal E. arasında para bozdurma işlemi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olayın meydana geldiği iddia edildi.

KAMERA KAYITLARI SİLİNMEYE ÇALIŞILMIŞ

Cinayet Büro ekiplerinin incelemesinde dikkat çeken bir başka gelişme ise iş yerinin güvenlik kameralarıyla ilgili yaşandı. İş yeri sahibi Kemal E.’nin olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı tespit edildi. Yapılan teknik incelemede bazı kayıtların silindiği belirlendi.

Ancak polis ekipleri, silinen görüntülerin bir bölümünü hard disk üzerinden kurtarmayı başardı. Kurtarılan kayıtlar, silahlı olayın nasıl başladığını ve kimlerin ateş ettiğini belirlemek amacıyla incelemeye alındı.

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SİLAHI DENİZE ATMIŞLAR

Ekiplerin çalışmaları bununla da sınırlı kalmadı. Şüphelilerin olayda kullanıldığı değerlendirilen silahlardan birini Kumkapı’da denize attıkları belirlendi.

Kadir Aksoy

Yeri tespit edilen silah denizden çıkarılarak kriminal incelemeye gönderildi. Silah üzerinde yapılacak balistik incelemeyle, olay yerinde bulunan mermi çekirdekleri ve kovanlarla karşılaştırma yapılması bekleniyor.

ESKİ HUSUMET ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma derinleştirildiğinde ise taraflar arasında geçmişe uzanan dikkat çekici bir bağlantı da tespit edildi.

Polisin araştırmasına göre, iş yeri sahibi Kemal E. ile öldürülen Adnan ve Kadir Aksoy’un babasının daha önce bir dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındıkları ve bir dönem birlikte cezaevinde kaldıkları belirlendi.

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Polis, bu geçmişin iki kardeşin öldürüldüğü olayla bağlantısı bulunup bulunmadığını ihtimalini de araştırıyor.

10 KİŞİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Olayın ardından yakalanan iki grupla bağlantılı 10 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı çalışmalar sürüyor.