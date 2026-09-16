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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yasin 14 yaşındaydı... Kalbine yenildi!

        Yasin 14 yaşındaydı... Kalbine yenildi!

        Edirne'de evlerinin bahçesinde aniden fenalaşan 14 yaşındaki Yasin Şişekıran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 17:29 Güncelleme:
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        Yasin 14 yaşındaydı... Kalbine yenildi!
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        Edirne’nin Keşan ilçesinde ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi Yasin Şişekıran (14), evlerinin bahçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        DHA'daki habere göre olay, Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana geldi. Paşayiğit Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Yasin Şişekıran, evlerinin bahçesinde bulunduğu sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.

        Özel araçla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Şişekıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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        Yasin Şişekıran’ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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