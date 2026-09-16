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        Haberler Gündem Türkiye'den Mekke'ye İHA'lı saldırıya tepki

        Türkiye'den Mekke'ye İHA'lı saldırıya tepki

        Dışişleri Bakanlığı, "Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 20:03 Güncelleme:
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        Türkiye'den Mekke'ye İHA'lı saldırıya tepki

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor; Suudi Arabistan’la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz" denildi.

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        #dışişleri bakanlığı
        #haberler
        #mekke
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