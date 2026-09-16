ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) eylül toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel bir şekilde 25 baz puan artırdı.

FOMC'nin 12-0 oyla aldığı kararla federal fonlama faizinin hedef aralığı yüzde 3,50-3,75'ten yüzde 3,75-4'e yükseltildi.

Böylece Fed, Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırmış oldu. Fed'in Temmuz 2023 toplantısında yaptığı 25 baz puanlık artışla politika faizi yüzde 5,25-5,50 aralığına yükselmişti. Bu seviye, 2001'den bu yana görülen en yüksek faiz oranı olmuştu.

Fed, karar metninde ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlediğini bildirdi.

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Belirsizliğin, kısmen jeopolitik gelişmeler nedeniyle yüksek kalmaya devam ettiği belirtilen metinde, yurt içi harcamaların dirençli olduğu ifade edildi. Verimlilik artışının güçlü, sermaye yatırımlarının ise sağlam olduğu kaydedildi.

İstihdam piyasasına ilişkin olarak iş kazanımlarının iş gücüne ayak uydurduğu ve işsizlik oranının çok az değiştiği belirtildi.

Fed, enflasyonun ise yüksek kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Karar metninde, bugünkü politika adımının enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin daha zamanında ulaşılmasını destekleyeceği ifade edildi.

NOKTA GRAFİK BİR ARTIRIMA DAHA İŞARET ETTİ

Fed'in çarşamba günü yayımladığı güncellenmiş projeksiyonlar, yetkililerin büyük çoğunluğunun bu yılın ilerleyen döneminde bir faiz artışının daha yapılabileceğini düşündüğünü ortaya koydu.

Fed yetkililerinin bireysel faiz beklentilerini gösteren nokta grafiğine göre, 18 katılımcının 16'sı bir faiz artışı daha bekliyor. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın göreve başlamasının ardından nokta tahmini sunmamayı tercih ettiği belirtilirken, dört yetkili bu yıl iki faiz artışının daha mümkün olduğunu öngörüyor. İki yetkili ise faiz artışlarının bir artışla sınırlı kalmasını bekliyor.

Bununla birlikte, sonraki yıllara ilişkin projeksiyonlarda herhangi bir faiz artışı öngörülmüyor. Yetkililerin beklentileri 2028'de bir faiz indirimi ve 2029'da en az bir faiz indirimi yönünde şekilleniyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Fed yetkilileri bu yıl için enflasyon beklentilerini de sınırlı şekilde yukarı çekti.

Buna göre, gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi için 2026 yılı tahmini yüzde 3,4'e yükseltildi. Manşet PCE enflasyonu beklentisi ise yüzde 3,7 olarak belirlendi. Her iki tahmin de haziran ayında yayımlanan önceki projeksiyona göre 0,1 puan artırıldı.

Fed, enflasyonun yüzde 2'lik hedefine ancak 2029 yılında ulaşmasını bekliyor. Bununla birlikte, hem manşet hem de çekirdek enflasyonda 2027 yılında belirgin bir gerileme öngörülüyor. Manşet PCE enflasyonunun 2027'de yüzde 2,3'e, çekirdek PCE enflasyonunun ise yüzde 2,5'e gerilemesi bekleniyor.

2026'DA 5 KEZ PAS GEÇMİŞTİ

Fed, 2026 yılına yüzde 3,50-3,75 seviyesindeki politika faiziyle başladı. Yılın ilk toplantısı olan 28 Ocak'ta faiz oranında değişikliğe gitmedi. Karara iki üye karşı çıkarak 25 baz puanlık indirim istedi.

18 Mart'taki toplantıda da politika faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında tutuldu. Bu toplantıda Stephen I. Miran, 25 baz puanlık indirim yönünde oy kullandı.

29 Nisan'daki toplantıda da faiz değişmedi ve yüzde 3,50-3,75 aralığında bırakıldı.

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Haziran toplantısında FOMC, 12-0 oyla faizi yine yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Temmuz toplantısında ise Fed faizi yine değiştirmedi ancak karar 9-3 oyla alındı. Beth Hammack, Neel Kashkari ve Lorie Logan 25 baz puanlık faiz artışını destekleyen oy kullandı.

Böylece Fed, 2026'nın ilk beş toplantısında politika faizini değiştirmezken, eylül toplantısında 25 baz puanlık artışa gitti.