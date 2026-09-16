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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı standartlara aykırı peluş anahtarlık için işlem yaptı

        Ticaret Bakanlığı standartlara aykırı peluş anahtarlık için işlem yaptı

        Ticaret Bakanlığı, çocuklar açısından boğulma ve kimyasal yaralanma riski taşıdığı belirlenen peluş anahtarlığın piyasadan toplatılmasına karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 20:26 Güncelleme:
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        Riskli anahtarı toplatma kararı

        Ticaret Bakanlığı, çocuklar açısından risk taşıdığı tespit edilen bir peluş anahtarlık için piyasadan toplatma kararı uyguladı.

        Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ürün güvenliği denetimleri kapsamında çocukların kullanımına yönelik bir peluş anahtarlıkta mevzuata aykırı unsurlar tespit edildiğini duyurdu.

        Yapılan incelemelerde, üründe mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde kimyasal madde bulunduğu ve nikel salınımının izin verilen limitleri aştığı belirlendi. Ayrıca TS EN 71-1 standardına göre gerçekleştirilen çekme testinde etiket piminin koparak boğulma riski oluşturabilecek küçük bir parça meydana getirdiği tespit edildi.

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        Bakanlık tarafından söz konusu ürün için 31 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya arzın yasaklanması ve ürünlerin toplatılması yönünde tedbir uygulandı.

        Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

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        #riskli anahtarlık
        #Ticaret Bakanlığı
        #haberler
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