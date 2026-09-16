Aksaray’da seyir halindeki araçta tehlikeli eğlence kameraya yansıdı

Aksaray’da iki gencin yol ortasında başlayan dansı, seyir halindeki çekicinin üzerinde devam edince cezayla sonuçlandı.

Olay, Ebulfez Elçibey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki genç müzik eşliğinde dans ettikleri sırada kavşakta duran bir araç çekicisinin arka bölümüne çıktı. Gençler, çekici hareket ettikten sonra da dans etmeye devam etti.

O anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda çekici sahibine, araç dışına yolcu bindirmekten 10 bin lira, trafik kurallarını ihlal eden görüntüleri sosyal medya üzerinden yaymaktan ise 25 bin lira olmak üzere toplam 35 bin lira idari para cezası uygulandı.