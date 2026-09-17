Trump: Faiz oranlarını düşürün

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD'de faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük seviyede olması gerektiğini belirten Trump, ülkenin "açık ara dünyanın en iyi kredisine" sahip olduğunu savundu.

Fed faiz kararını açıkladı Haberi Görüntüle

Trump, ülkenin yeni yatırımlarla hızla büyüdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ticaret açığı verdiğimiz her ülkeyle, ki bunların çoğu, ticareti durdursaydık yılda en az 1,5 trilyon dolar kazanırdık. 'Açık' kelimesi, 'zarar' için kullanılan süslü bir ifadeden başka bir şey değil. Dünyadaki neredeyse her ülkeyi biz taşıyoruz ve bu artık böyle devam edemez."

REKLAM

ABD Başkanı Trump, "ABD için faiz oranlarını düşürün ve hızlıca." ifadesini kullandı.

Fed, eylül toplantısında 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artırmış ve yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmişti.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.