Yemen'de çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle binlerce kişi yerinden edildi

Yemen'in 8 vilayetinde eylülün ilk yarısında Husilerle yaşanan çatışmalar nedeniyle 122 binden fazla kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Yemen Sığınmacı Kampları Yönetimi Yürütme Biriminden yapılan açıklamada, 1-15 Eylül tarihlerinde 17 bin 852 aileden oluşan toplam 122 bin 297 kişinin yerinden edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İnsani krizin derinleştiğine dikkati çekilen açıklamada, Husilerin ilerlemesi ve daha önce hükümet güçlerinin konuşlandığı mevzileri kontrol altına almasının Kızıldeniz ve Babulmendeb yakınlarındaki kontrol hatlarının değişmesine yol açtığına işaret edildi.

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EN FAZLA GÖÇ TAİZ VE LAHİC'TE

Açıklamada, yerinden edilmelerin en yoğun yaşandığı vilayetin 9 bin 562 aile (66 bin 972 kişi) ile ülkenin güneybatısındaki Taiz olduğu, bu vilayeti 4 bin 511 aile (31 bin 577 kişi) ile güneydeki Lahic ve 1180 aile (5 bin 555 kişi) ile Aden'in takip ettiği aktarıldı.

Batıdaki Hudeyde'nin Hays ve el-Huha ilçelerinde daha önce yerinden edilmiş 1471 ailenin tırmanan çatışmalar nedeniyle Aden'e doğru ikinci kez göç etmek zorunda kaldığına dikkati çekilen açıklamada, sığınmacıların en acil ihtiyaçlarının barınak, acil insani yardım, gıda, temiz içme suyu, hijyen, sağlık hizmetleri ve nakdi yardımlar olduğu vurgulandı.

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Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına, uluslararası yardım örgütlerine ve bağışçılara, özellikle kadın, çocuk ve engellilerin önceliklendirildiği acil yardım müdahalelerini hızlandırma çağrısında bulunuldu.

YEMEN'DEN ABD'YE ÇAĞRI

Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, ABD'yi, Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'nda tırmanan gerilim nedeniyle "İran'ın Husilere sağladığı silah, finansman ve askeri uzmanlık akışını" durdurmak için somut adımlar atmaya çağırdı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Zube, ABD'nin Yemen Maslahatgüzarı Neal Hop ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkedeki son gelişmeleri ve Husilerin eylemlerinin bölgesel güvenlik ile uluslararası seyrüsefere etkilerini ele aldı.

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"SİVİL ALTYAPI HEDEFTE"

Görüşmede Batı Sahili ve Babulmendeb'deki durumun yanı sıra "Husilerin sivil altyapıya verdiği zararlara" ve yerinden edilmelere değinen Zube, Yemen hükümetinin yaşanan gerilime sorumluluk bilinciyle yaklaştığını, vatandaşları koruma ve ülke genelinde egemenliği yeniden sağlama görevini sürdürdüğünü ifade etti.

Zube, uluslararası toplumun tutarlı bir duruş sergileyerek Yemen'in egemenliğini ve hükümetini desteklemesinin kritik önem taşıdığını vurgulayarak, Husilerin eylemlerinin yalnızca Yemen'i değil, bölgesel istikrarı ve küresel ticareti de tehdit ettiğini belirtti. Zube, siyasi söylemlerin artık pratik önlemlere dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

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Zube ayrıca Husilerin "yanıltıcı güvenceler" vererek zaman kazanmaya, yeniden silahlanmaya ve Batı Sahili ile Babulmendeb'de kontrolünü pekiştirerek bölge ülkelerine şantaj yapmaya çalıştığı uyarısında bulundu.

ABD Maslahatgüzarı Neal Hop ise Husilerin uluslararası seyrüsefer ve bölge güvenliğine yönelik saldırılarını kınayarak, Washington'ın Yemen hükümeti ve halkına desteğini ve istikrarı sağlamak adına işbirliğini sürdürme kararlılığını yineledi.