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        Haberler Dünya Axios yazdı: ABD Başkanı Trump, Körfez liderleriyle İran savaşının sonrasını görüşecek

        Axios yazdı: ABD Başkanı Trump, Körfez liderleriyle İran savaşının sonrasını görüşecek

        Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Trump'ın, gelecek hafta New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu marjında Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, İran'la savaşın ardından izlenecek strateji ele alınacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 08:02 Güncelleme:
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        Trump İran savaşının sonrasını görüşecek

        Axios'a konuşan ve konu hakkında doğrudan bilgi sahibi üç kaynağa göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek salı günü New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında Körfez ülkelerinin liderleriyle bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmede, İran'la yürütülen savaşta atılacak sonraki adımlar ele alınacak.

        Toplantıda, savaş sonrası stratejiye ilişkin ABD'nin önerilerinin ele alınması bekleniyor. Trump ve üst düzey ekibi, savaşın bitimine ilişkin plan üzerinde çalışıyor. Bu planın, ara seçimlerin ardından nihai halini alması bekleniyor.

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        Kaynaklar, Trump'ın Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin liderleri veya dışişleri bakanlarıyla görüşeceğini belirtti. Bu ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman. Beyaz Saray ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

        Axios'un aktardığına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da New York'ta Trump'la görüşmek istiyor ancak İsrailli bir yetkili henüz planlanmış bir görüşme bulunmadığını ifade etti.

        ABD Başkanı Trump, yaptığı son açıklamada, İran'ın anlaşma yapmak istediğini öne sürdü ve ABD'nin bunu İran'dan doğrudan duyduğunu söyledi ve "Umarım savaşın sonuna yaklaşıyoruz" dedi.

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        GEÇMİŞTE NE OLMUŞTU?

        Trump, geçen yıl BM Genel Kurulu sırasında sekiz Arap ve Müslüman ülkenin liderleriyle bir araya gelmiş ve kendilerine Gazze barış planının taslağını sunmuştu.

        Trump, taslağı bir hafta sonra kamuoyuna açıklamıştı. Kısa süre sonra da savaşı sona erdirmeye yönelik bir anlaşmaya varılmıştı.

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        #haberler
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