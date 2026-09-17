Antalya'da kan donduran olay, dün sabah saat 05.00 sıralarında Korkuteli ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde yaşandı.

KAYINPEDERİNİN EVİNE GİTTİ

Sefer Coşkun (38) otomobiliyle, boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Coşkun (35) ile anne ve babasının oturduğu eve gitti.

Olayın ardından kaçan Sefer Coşkun, aranıyor.

AV TÜFEĞİYLE 3 KİŞİYİ KATLETTİ

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Coşkun, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel (61) ve kayınpederi Ahmet Engel'i (65) vurarak öldürdü.

Üç çocuk annesi Ayşegül Coşkun, 35 yaşındaydı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK KADES BUTONUNA BASTI

İHA'da yer alan habere göre Sefer Coşkun'un gerçekleştirdiği aile katliamının, çiftin 13 yaşındaki en büyük oğlu tarafından evdeki bağrışmalar sırasında, KADES uygulamasındaki ihbar butonuna basıp bildirdiği ortaya çıktı.

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KATİL KOCA HER YERDE ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk korumaya alınırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan cenazeler, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KIZINI KORUMAK İÇİN BAŞKA İLÇEYE TAŞINMIŞ

Olayda hayatını kaybeden baba Ahmet Engel'in, ayrılma sürecinde damadının baskılarından kurtulmak için memleketi Aksu ilçesinden Korkuteli'ne taşındığı, eşi, kızı ve torununu da yanında götürdüğü öğrenildi.

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UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Sefer Coşkun hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da kaydedildi. Diğer yandan, Sefer Coşkun'un, sanal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlendi.