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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak

        Meteoroloji'den 12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 12 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Buna göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 07:17 Güncelleme:
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        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

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        İstanbul

        Güneşli 25°

        Ankara

        Yağmurlu 19°

        İzmir

        Güneşli 29°

        Antalya

        Sağanak Yağış 24°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 25°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 22°

        Adana

        Sağanak Yağış 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 35°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Güneşli 28°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARSI

        Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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