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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 34 şirketin en az üçte biri uçtu gitti

        34 şirketin en az üçte biri uçtu gitti

        Yatırım fonları düzenlemesinin ardından 34 şirketin hissesi yüzde 33 ve üstü 132 şirket hissesi yüzde 20'nin üstünde 352 şirket hissesi ise yüzde 10'un üstünde değer yitirdi. 29 Ağustos'ta yapılan düzenlemenin ardından 52 şirketin değeri ise bu süreçte erimedi.

        Giriş: 17 Eylül 2026 - 08:00 Güncelleme:
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        34 şirketin en az üçte biri uçtu gitti

        Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Ağustos'ta yaptığı yatırım fonları düzenlemesinin ardından borsada başlayan düşüş ile şirket hisseleri geriledi. Toplam 625 şirketin hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Adı serbest fonlarla anılan 8 şirkete yönelik yapılan düzenleme ise tüm şirketleri etkilerken bazı hisseler ya sorunlu görülen ve şu sıralar temerrütle de gündeme gelen fonlarla ilişkili olmaları, bazıları ise oluşan likidite sorunu nedeniyle ağır satış yiyerek değer kaybına uğradı.

        Fon düzenlemesinin ardından 34 şirketin hissesi yüzde 33 ve üstü 132 şirket hissesi yüzde 20'nin üstünde 352 şirket hissesi ise yüzde 10'un üstünde değer yitirdi.

        18 günlük süreçte yatırım fonları düzenlemesi ile ilgisi olduğu düşünülen Hedef Holding ve Pasifik Eurasia hisseleri yüzde 74 buharlaştı. Odine Teknoloji yüzde 69, Gündoğdu Gıda yüzde 61 ve Katımevim hissesi yüzde 60 düştü. Son dönemlerde borsanın flaş şirketlerinden birisi olan Astor Enerji hisseleri de yüzde 30 değer kaybedenler arasındaki yerini aldı. 29 Ağustos'ta yapılan düzenlemenin ardından 52 şirketin değeri ise bu süreçte erimedi. Hatta Martı Otel yüzde 77 Yükselen Çelik yüzde 64 Kardemir hissesi yüzde 47 değer kazandı.

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        Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında da satış baskısı altında kalırken kayıplarını yüzde 6'nın üzerine taşıdı. BIST 100 endeksindeki değer kaybının yüzde 6'yı aşmasının ardından Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girdiğini ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, devre kesici sonrasında günü yüzde 5,54 düşüşle 13 bin 122 puandan tamamladı. Dün bazı fonlar ödeme güçlüğü yani temerrüde düşerken bazıları da ödeme planlarını değiştirerek likidite sorununu çözmeye çalıştı.

        Düzenleme özellikle son yıllarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'inde dile getirdiği, serbest yatırım fonları kanalıyla bazı hisse senetlerinin fiyatlarında astronomik fiyat artışları sağlanmasının ardından artan şikayetleri gidermeyi amaçlıyordu.

        DÜZENLEME NE GETİRİYORDU?

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarına ilişkin rehberi 28 Ağustos 2026 tarihli Kurul kararıyla baştan aşağı güncelledi. Yeni düzenlemenin en dikkat çekici bölümlerinden biri serbest fonların hisse senetlerinde yaratabileceği yoğunlaşma riskine getirilen sınırlar oldu. Yeni kurallarla birlikte serbest fonların yalnızca bir şirkete ne kadar yatırım yapabileceği değil, şirketin borsada dolaşımda bulunan hisselerinin ne kadarını satın alabileceği de halka açıklık oranına göre sınırlandırıldı.

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        Düzenleme, bir serbest fonun tek bir şirkette aşırı ağırlık oluşturmasının yanı sıra, birden fazla fonun aynı hisseye yönelerek piyasadaki fiili dolaşımın önemli bölümünü kontrol etmesinin de önüne geçmesi amaçlandı.

        Yeni sistemde serbest fonların bir şirketin fiili dolaşımdaki hisselerinden alabileceği miktar, doğrudan şirketin halka açıklık oranına bağlandı.

        Buna göre, fiili dolaşım oranı yüzde 25’in altında olan şirketlerde serbest fon, dolaşımdaki payların en fazla yüzde 8’ine, fiili dolaşım oranı yüzde 25 ile yüzde 50 arasında olan şirketlerde yüzde 6’sına, fiili dolaşım oranı yüzde 50 ile yüzde 75 arasında olan şirketlerde yüzde 4’üne, fiili dolaşım oranı yüzde 75’in üzerinde olan şirketlerde yüzde 2’sine yatırım yapabilecek.

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        #Borsa İstanbul
        #Yatırım fonları
        #hisse
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