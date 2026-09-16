'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine, örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatıldı
Giriş: 16 Eylül 2026 - 12:46 Güncelleme:
Silivri Cezaevi’nde, 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında bir gelişme daha yaşandı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde yer alan 'Kazım Kaşifoğlu' karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde 'FG' harf grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaların, alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verildi.
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