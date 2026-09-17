Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu

        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, turizm işiyle ilgilenen Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın bulunduğunu ve uçaktaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İş insanı Çankaya, hayırseverliğiyle tanınıyordu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 08:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu

        Kolombiye Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Türk iş insanı Çankaya'nın kullandığı HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın, 13 Eylül'de telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolmasına ilişkin paylaşım yaptı.

        "UÇAKTAKİLER HAYATINI KAYBETTİ"

        AA'da yer alan habere göre De la Espriella, "Büyük bir üzüntü ve derin bir acıyla, HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın bulunduğunu ülkemize teyit ediyorum. Ne yazık ki yetkililer, uçakta bulunan herkesin hayatını kaybetmiş halde bulunduğunu doğruladı" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        "TELAFİSİ OLMAYAN KAYIPLAR"

        De la Espriella, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Bu telafisi mümkün olmayan kaybın acısını karşısında, derin bir saygıyla yaslarına ortak oluyor, Yüce Allah'tan evlerine teselli, huzur ve dayanma gücü vermesini diliyorum" ifadesini kullandı.

        UÇAĞA 3 GÜN SONRA ULAŞILMIŞTI

        Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçak, 13 Eylül Pazar günü yerel saatle 09.23'te telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolmuştu.

        UÇAKTA 5 KİŞİ BULUNUYORDU

        Uçağın Choco bölgesindeki Condoto'da bulunan Mandinga Havalimanı'ndan Bogota'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek üzere havalandığı ve uçakta Çankaya'nın yanı sıra 4 Kolombiyalı uyruklu yolcunun da bulunduğu belirtilmişti.

        REKLAM

        Kolombiyalı arama kurtarma ekipleri, uçağın yerinin tespit edilmesinden yaklaşık 3 gün sonra, zorlu arazi koşullarının hakim olduğu bölgede enkaza karadan ulaşmıştı.

        DAĞLIK ALANA DÜŞTÜ

        Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve kurtarma ekipleri, uçağın Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico belediyesi sınırlarında, yaklaşık 9 bin fit yükseklikteki dağlık alana düştüğünü belirlemişti. Uçağın kaybolmasının ardından bölgedeki acil durum radyo vericisinin (ELT) de devreye girdiği bildirilmişti.

        Kaza bölgesine kara yoluyla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma ekiplerinin helikopterlerle bölgeye indirilmesi planlanmış ancak arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle ekiplerin doğrudan kaza noktasına havadan indirilmesi mümkün olmamıştı.

        REKLAM

        Bunun üzerine ekipler, zorlu arazi koşullarında yaptıkları yürüyüşün ardından enkaz bölgesine üç gün sonra karadan ulaşmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mehmet Çankaya kimdir
        #Mehmet Çankaya öldü
        #iş insanı Mehmet Çankaya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aile katliamını çocuk KADES'e bildirmiş
        Aile katliamını çocuk KADES'e bildirmiş
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        ABD'den Mahmud Abbas'a vize engeli
        ABD'den Mahmud Abbas'a vize engeli
        Çimento sektörü aklandı
        Çimento sektörü aklandı
        Münir Canar vefat etti
        Münir Canar vefat etti
        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        Trump İran savaşının sonrasını görüşecek
        Trump İran savaşının sonrasını görüşecek
        Yalnızlık tehdit ediyor
        Yalnızlık tehdit ediyor
        Çatışmalar şiddetlendi, Yemen'de binlerce kişi etkilendi
        Çatışmalar şiddetlendi, Yemen'de binlerce kişi etkilendi
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Trump: Faiz oranlarını düşürün
        Trump: Faiz oranlarını düşürün
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Türkiye'den Mekke'ye İHA'lı saldırıya tepki
        Türkiye'den Mekke'ye İHA'lı saldırıya tepki
        "Türk futbolunun amiri TFF'dir"
        "Türk futbolunun amiri TFF'dir"
        Riskli anahtarı toplatma kararı
        Riskli anahtarı toplatma kararı
        Çekici üzerinde dans pahalıya patladı
        Çekici üzerinde dans pahalıya patladı
        17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirlediler
        17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirlediler
        Döviz bürosundaki cinayette yeni gelişme
        Döviz bürosundaki cinayette yeni gelişme
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        Marsilya maçı öncesi Orkun Kökçü endişesi!
        Marsilya maçı öncesi Orkun Kökçü endişesi!